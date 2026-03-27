Lego stellt ein neues (und technisch ähnliches) S.H.I.E.L.D. Helicarrier-Set vor

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Als die Welt in den 2010er Jahren vom Marvel Cinematic Universe-Fieber mitgerissen wurde, dauerte es nicht lange, bis Lego und Disney zusammenarbeiteten und den ikonischen S.H.I.E.L.D. Helicarrier in ein Set verwandelten – und dazu noch ein ziemlich großes. Das ursprüngliche Set von 2015 lag knapp unter 3.000 Stück und hatte einen Preis, der es eher zu einem Sammlerstück als zu einem Kinderspielzeug machte. Dieses Set war schon seit einiger Zeit nicht leicht zu beschaffen, aber zweifellos weil Lego und Disney an einer aktualisierten Ausgabe arbeiten.

Ein neues S.H.I.E.L.D.-Helicarrier-Set wurde vorgestellt, das technisch sehr ähnlich ist, aber mit einem Aussehen und einer Endstruktur, die es eher als Ausstellungsstück denn als Spielzeugset positioniert. Effektiv hat es gedämpftere Farben, mehr filigrane Details auf Kosten der Spielfunktionen und ist auf einem Ständer gebaut, der die Präsentation des Sets einfacher machen sollte.

Die Leute bei Brick Fanatics haben bereits einen direkten Vergleich zwischen den Sets von 2015 und 2026 durchgeführt, und die Informationen zeigen, dass das neue Set etwa 60 Pfund günstiger ist (mit bereinigten Inflationszahlen), etwa 100 Stücke mehr hat und etwas höher, aber etwas kleiner ist. Zum Vergleich: Das neue Set umfasst 3.057 Stück, ist 30 Zentimeter hoch und 68 Zentimeter lang, mit einem Preis von £329,99/€369,99.

Was dieses neue Set bietet, so wird uns gesagt, dass es auf dem Helicarrier aus dem Film The Avengers von 2012 basiert, ein detailliertes Innenraum, einen Quinjet, der in der Luft "schwebt", einen voll drehbaren Stand und sechs Minifiguren mit Captain America, Hawkeye, Nick Fury, Maria Hill, Phil Coulson und sogar dem Winter Soldier (aus irgendeinem Grund...) enthält.

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Das Set ist derzeit vorbestellbar und wird am 1. Juni vollständig erscheinen.

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