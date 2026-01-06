LEGO stellt neues Formel-1-Auto vor: Michael Schumachers Ferrari aus seiner letzten Meisterschaft 2004

HQ

LEGO hat das Jahr 2026 mit einer großen Ankündigung begonnen: der Einführung ihrer interaktiven Linie Smart Bricks. Allerdings werden Fans der traditionellen LEGO-Bauten auch dieses Jahr weiterhin feiern, einschließlich der Erwachsenen... und Formel-1-Fans, da ein neues LEGO Formel-1-Auto aus der LEGO Icons-Serie durchgesickert ist: der Ferrari F2004 mit Michael Schumacher.

Dieses Set, 11375, mit 735 Teilen, wird am 1. März 2026 veröffentlicht und reproduziert das ikonische Ferrari-Auto, das Michael Schumacher in der Saison 2004 benutzte, als Schumacher seine siebte und letzte Weltmeisterschaft (fünfte in Folge) gewann. Schumacher gewann insgesamt 13 der 18 F1-Rennen mit dem Auto (und sein Teamkollege Rubens Barrichello gewann zwei mit dem Auto).

LEGO und Formel 1 haben in den letzten Monaten mehrere Sets unterschiedlicher Größe veröffentlicht. Dieses Set ist Teil der LEGO Icons-Reihe für Erwachsene (es ist ein +18 in der Verpackung) und ergänzt Nigel Mansell mit dem Williams FW14B sowie Ayrton Senna und dem McLaren MP4/4.