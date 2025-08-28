LEGO stellt 2.862-teiliges Modell vor, das von "Die schwarze Perle" inspiriert ist

HQ

Es ist schon eine ganze Weile her, dass LEGO etwas Neues im Zusammenhang mit Fluch der Karibik eingeführt hat. Aber Fans der Franchise müssen nicht mehr lange warten, denn am 15. September bringt LEGO sein riesiges neues Set auf den Markt - die Schwarze Perle. Nun, technisch gesehen haben sie beschlossen, den offiziellen Namen zu überspringen und es stattdessen "Captain Jack Sparrow's Ship" zu nennen, was sich unnötig skurril anfühlt.

Trotzdem bleibt das Set seinem filmischen Gegenstück treu. Es ist 64 cm lang und besteht aus 2.862 Teilen, darunter acht Minifiguren: Jack Sparrow, Will Turner, Elizabeth Swann, Hector Barbossa, Gibbs, Cotton, Anamaria und Marty. Darüber hinaus verfügt der Bau über mehrere interaktive Funktionen, darunter ein funktionierendes Ruder, ausfahrbare Kanonen über versteckte Hebel und zu öffnende Decks, die die Kapitänskajüte freigeben.

Was die Fans jedoch ein wenig abschrecken könnte, ist das Preisschild. Mit 349,99 € ist es sicherlich nicht billig. Aber gleichzeitig ist es schwer zu leugnen, dass die Black Pearl unverschämt gut aussieht - ein wahres Sammlerstück, das viele LEGO-Fans ausgestellt haben wollen.

Verleitete?