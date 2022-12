Lego Star Wars: The Skywalker Saga scheint für den Game Pass zu kommen

HQ

Das Game Pass-Team liebt es, seine Fans und Benutzer zu ärgern, indem es Hinweise gibt und andeutet, was dem Abonnementdienst in Zukunft hinzugefügt wird. Jetzt sind sie wieder dabei, mit einer Partie Hangman auf Twitter.

Sie deuten an, dass es sich um einen Titel mit drei Wörtern und jeweils vier Buchstaben handelt, der *E** ****R *A** enthüllt. Wie im Kommentarbereich erwähnt, gibt es nicht viele Spiele, die in diese Beschreibung passen, aber Lego Star Wars ist definitiv eines davon. Eine vernünftige Vermutung ist, dass es sich um Lego Star Wars: The Skywalker Saga handelt, das bereits im April veröffentlicht wurde, was eine schöne Ergänzung zu Weihnachten wäre, da es oft Familienaktivitäten beinhaltet.