Lego Star Wars: The Skywalker Saga lässt Macht erst 2021 erwachen

Anfang dieses Jahres gaben verschiedene Geschäfte an, dass Lego Star Wars: The Skywalker Saga im Oktober veröffentlicht werden soll. Publisher Warner Bros. Interactive bestätigte wenig später zumindest die Existenz des Games und wollte im Herbst mehr darüber verraten. Einige von uns hatten wahrscheinlich gehofft, in den kommenden Tagen ein genaues Datum für das Spiel zu erhalten, aber das wird nicht sehr wahrscheinlich sein. Jemand aus dem Lego-Labor hat die Webseite vom kommenden Lego Star Wars: The Skywalker Saga mit dem Verweis aktualisiert, dass das Spiel erst 2021 erscheint. Ob wir auf der Gamescom zumindest neues Gameplay zu sehen bekommen werden?

