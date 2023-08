Lego Star Wars: The Skywalker Saga kehrt an die Spitze der britischen Verkaufscharts zurück

HQ

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse ist Lego Star Wars: The Skywalker Saga an die Spitze in Großbritannien zurückgekehrt und hat die üblichen Gewinner von FIFA 23 und Mario Kart 8 Deluxe geschlagen.

Beide Spiele haben es geschafft, den Rest der Top 3 auszufüllen, aber es scheint, dass Sonys neue PS5-Deals eine gute Menge an Verkäufen für Lego Star Wars und Spider-Man: Miles Morales gebracht haben, da letzterer auf Platz 7 in die Top 10 gesprungen ist.

Forspoken befand sich auch knapp außerhalb der Top 10 und landete auf Platz 12, als es sich letzte Woche kaum in den Top 40 befand. Sehen Sie sich unten die vollständigen Top 20 an:



Lego Star Wars: The Skywalker Saga



FIFA 23



Mario Kart 8 Deluxe



Hogwarts: Vermächtnis



The Legend of Zelda: Tränen des Königreichs



God of War Ragnarök



Marvel's Spider-Man: Miles Morales



Gran Turismo 7



Pikmin 4



Grand Theft Auto V



Minecraft



Gesprochen



Elden Ring



Mortal Kombat 11 Ultimate



Nintendo Switch-Sport



The Witcher III: Wilde Jagd GOTY Edition



Diablo IV



Call of Duty: Modern Warfare II



Street Fighter 6



Animal Crossing: Neue Horizonte



Danke, NintendoLife.