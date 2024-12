Lego Star Wars: The Skywalker Saga ist in der nächsten Woche kostenlos im Epic Games Store

HQ

Weihnachten ist für Lego, Star Wars wirklich früh gekommen, und PC-SpielerEpic Games Store haben beschlossen, eines der besten (und umfangreichsten) Lego-Spiele völlig kostenlos zu machen, um es Ihrer Sammlung hinzuzufügen.

Das ist richtig, Sie können sich jetzt eine Kopie von Lego Star Wars: The Skywalker Saga sichern, ohne einen Cent ausgeben zu müssen, indem Sie sich heute in das Epic Games Store einloggen, und bevor es am 12. Dezember als kostenloses Spiel verschwindet. Das ehrgeizige Projekt befasst sich mit so ziemlich allem von Star Wars, das die Skywalker -Ära umfasst, und umfasst über 300 spielbare Charaktere, über 100 Fahrzeuge und 23 Planeten, die es zu erkunden gilt. Unnötig zu erwähnen, dass dies eine ideale Möglichkeit ist, jüngere Leute über die Weihnachtszeit zu unterhalten, und das alles, ohne dass Sie Ihre Brieftasche öffnen müssen.

Wenn du dir immer noch unsicher bist, was du von Lego Star Wars: The Skywalker Saga halten sollst, lies unbedingt unsere Rezension des Spiels hier, in der wir darlegen, warum wir unsere Zeit mit dem Spiel rund um die Veröffentlichung im Jahr 2022 genossen haben.