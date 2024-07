Lego Star Wars: The Skywalker Saga ist das große PlayStation Plus-Spiel im August

HQ

Sony bereitet sich darauf vor, Lego Horizon Adventures noch in diesem Jahr auf den Markt zu bringen, warum bereiten Sie sich also nicht auf das blockige Spiel mit einem weiteren großen Franchise vor, das durch die Anweisung mit den dänischen Steinen besser für jüngere Spieler da draußen geeignet gemacht wurde?

Der PlayStation Blog hat die PS Plus Essential-Spiele für August angekündigt, und das Trio besteht aus Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Five Nights at Freddy's Security Breach und Ender Lilies: Quietus of the Knights. Drei sehr unterschiedliche Spiele, die am 6. August Borderlands 3, NHL 24 und Among Us ersetzen werden.