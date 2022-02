Lego Star Wars: The Skywalker Saga ist bereit zur Vervielfältigung

HQ

In wenigen Wochen erscheint Lego Star Wars: The Skywalker Saga und heute Morgen haben wir erfahren, dass die Entwickler von TT Games die vollständige Rohfassung des Spiels in ihren Händen halten. Das Abenteuer wandert nun in die Druckphase, um rechtzeitig zur Veröffentlichung am 5. April auf allen aktuellen Konsolen, sowie auf dem PC, im physischen Format bereitzustehen. Neben dieser Bekanntmachung wurde ein neues Behind-the-Scenes-Video geteilt, das einige Eindrücke vom kommenden Lego-Star-Wars-Kapitel preisgibt. Weitere Informationen zum Spiel haben wir im Gespräch mit dem Entwickler herausgefunden.