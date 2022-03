Lego Star Wars: The Skywalker Saga - Finale Eindrücke

HQ

Wie ihr im Gameplay-Clip sehen könnt, wurde die letzte Szene aus Rogue One: A Star Wars Story teilweise zum Start von Episode IV: A New Hope hinzugefügt, um die Filme aus dem Star-Wars-Universum enger miteinander zu verbinden. Das gleiche wurde mit dem Moment getan, als Leia nach dem Inhalt der Disk gefragt wird, die das Schicksal der Rebellen verändern wird - eine schöne Idee, die bei Fans gut ankommen wird.

Im Video seht ihr, wie ich auf Warners Wunsch hin ein neues Spiel in Episode IV beginne, aber ihr könnt das Spiel mit der ersten Episode jeder der drei Trilogien beginnen (also Teil I, IV oder VII). Das geschieht über den Episoden-Auswahlbildschirm - wunderschönen Lego-Dioramen mit legendären Szenen der jeweiligen Episoden. Ihr schaltet mit der Zeit weitere Episoden, Planeten, Gebiete, Charaktere, Raumschiffe und Neben-Quests frei, wenn ihr der Story weiter folgt.

Die einzelnen Kapitel dürft ihr frei erkunden und die gleichen Freiheiten bekommt ihr in den einzelnen Story-Abschnitten, die zwar linear wirken mögen, aber viele alternative Wege bei den Kämpfen und den Rätseln bieten (meistens abhängig vom gewählten Charakter). Das könnt ihr nach ungefähr achteinhalb Minuten im besagten Video sehen, wenn wir mit Leia und Antilles die Wahl zwischen einem Lasergeschütz und der Wasserkanone haben.

HQ

Werbung:

Die Game-Engine dieses neuesten Lego-Spiels sorgt nicht nur für feinere Details und hochauflösende Texturen (wie Staub- und Schneepartikel auf Charakteren und Objekten), sondern auch für bessere Lichteffekte und eine filmreife Atmosphäre.

Die Kamera ist jetzt auch deutlich besser und viel näher an der Action und den Figuren. Wenn wir mit unseren Blastern zielen, sorgt eine Schulterperspektive für mehr Genauigkeit. Die letzten Lego-Spiele waren zu überfüllt und verwirrend, deshalb tut die übersichtlichere Präsentation der Reihe gut. Alles was es von Lego gibt, besteht auch im Spiel aus Lego-Steinen, was die Sammler freuen dürfte (etwa das Innere der CR90 Corvette Tantive IV).

Die Kämpfe wurden ebenfalls überarbeitet: Wenn wir aus der Schulterperspektive schießen, können wir - ähnlich wie in Resident Evil - auf verschiedene Körperteile zielen, um verschiedene Effekte und lustige Reaktionen hervorzurufen. Wenn wir mit unseren Fäusten oder Hieb- und Stichwaffen kämpfen, wird ein Combozähler angezeigt, der unsere Punkte multipliziert. Dadurch werden abwechslungsreiche Attacken und gute Konter belohnt. Das Ganze erinnert mich an eine Lego-Variante der Kämpfe aus Batman Arkham oder Bajonetta.

Werbung:

In den Lego-Spielen hat sich schon immer alles um das Sammeln gedreht. In jedem der 45 Level dieses Abenteuers erwarten uns deshalb drei Herausforderungen und natürlich gibt es wieder die Mini-Kits und besondere Kyber-Steine.

In Lego Star Wars: The Skywalker Saga können wir unglaubliche 380 Charaktere freischalten, die in verschiedene Klassen unterteilt werden: Jedi, Helden, Plünderer, Kopfgeldjäger, Betrüger, Schurken, die dunkle Seite, Astromech-Droiden, Protokoll-Droiden und Extra. Jede dieser Klassen bringt eigene Fähigkeiten und Upgrade-Möglichkeiten mit sich. Mir hat gefallen, wie die Helden ihre Enterhakenknarren nutzen oder dass die Droiden nicht als Bedrohungen angesehen werden, bis sie selbst angreifen. R2-D2 ist ein Hacking-Experte, aber der Protokoll-Droide C-3PO kann mit den Legosteinen bauen, Schalter betätigen und mit anderen Charakteren sprechen.

Werbung:

Die Macht ist stärker denn je: Mit Obi-Wans Jedi-Kräften können wir andere Charaktere (oder Kreaturen) kontrollieren. Oder wir nutzen die Macht, um einen Droiden anzuheben, um Dinge auf höher gelegenen Plattformen einzusammeln oder um Puzzles mit schwebenden Teilen auf Ajan Kloss zu lösen. Das ist wirklich extrem befriedigend.

Das Gleiche gilt auch für die Lichtschwerter, die das überarbeitete Kampfsystem mit akrobatischen Angriffen bereichern, gleichzeitig als nützliche Wurfwaffe herhalten und Stahltüren zerschneiden können. Es gibt größere Kämpfe, wie das Duell mit Count Dooku am Anfang von Episode III. Es ist ein echtes Lichtschwert-Duell mit verschiedenen Phasen, Spezialfähigkeiten, einer fokussierten Kamera und einem fetten Gesundheitsbalken, an dem wir uns abarbeiten können - während Kanzler Palpatine genüsslich zusieht.

HQ

Die Weltraumschlachten erinnern an die Squadron-Spiele und sie sehen großartig aus. Es wird 69 Raumschiffe, fünf große Raumschiffe und 45 kleinere Jäger geben, die wir im Verlauf des Spiels erhalten können. Mit einem Hypersprung können wir zu jedem bisher freigeschaltetem Planeten reisen und dort dann über die Oberfläche fliegen, um Schmuggler-Quests anzunehmen oder nach Kyber-Stein-Asterioden zu suchen. Wir können die Raumschiff jederzeit wechseln und zu jedem Planeten fliegen, den wir in der aktuellen Galaxie entdecken.

Im Koop-Modus für zwei Spieler kann wie üblich jederzeit gewechselt werden, aber in einigen Missionen steht kooperatives Gameplay besonders im Fokus. Der Bildschirm ist diesmal vertikal geteilt (nicht dynamisch) und ich bin neugierig, wie sich die vielen Meister-und-Padawan-Szenen spielen werden (zB. Qui-Gon Jinn und Obi-Wan).

Lego Star Wars: The Skywalker Saga ist wunderbar - gleichermaßen albern und klug. Der britische Humor ist zu spüren und die Zwischensequenzen sind wirklich kinoreif. Die Klone witzeln über ihren Nummernnamen, Droiden feiern ihre Rente und Fluchtkaspeln werden zu Waschmaschinen. Ihr könnt mit einem Rancor (einer der teuersten Kreaturen im Spiel) Amok laufen oder die Galaxie in einen Rave verwandeln.