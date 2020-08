Lego Star Wars: The Skywalker Saga fasziniert nicht nur Star-Wars-Fans im ersten Gameplay-Trailer

Lego Star Wars: The Skywalker Saga wird erst nächstes Jahr erscheinen, das haben wir heute Morgen erfahren. Um die Enttäuschung der Verschiebung zu überspielen, hat TT Games einen phänomenalen Gamescom-Trailer veröffentlicht. Da der Titel alle neun großen Star-Wars-Filme umfasst, beleuchtet das neue Video Momente aus dem gesamten Kinomaterial. Obwohl das Gamepaly viele Erwartungen erfüllen dürfte, hätten wir uns gewünscht, dass wir uns die blockigen Gegenstücke von Jar Jar Binks und Jabba the Hutt ansehen dürfen.

In einer Pressemitteilung, die wir nach der Show erhalten haben, wurde detailliert beschrieben, dass auf alle neun Folgen in beliebiger Reihenfolge zugegriffen werden kann, was den Spielern viel Flexibilität bieten dürfte. Zu den spielbaren Charakteren in diesem umfassenden Abenteuer gehören Fanfavoriten, wie BB-8, Kylo Ren und natürlich Luke Skywalker.

Es wird eine Deluxe-Version des Spiels geben, die das Hauptspiel sowie sechs DLC-Charakterpakete enthält. Diese Charakterpakete sollen sich von Spin-Off-Einträgen im Franchise inspirieren lassen, darunter Rogue One, Solo: A Star Wars Story und viele mehr. Lego Star Wars: The Skywalker Saga wird im Frühjahr 2021 auf Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox One Series X veröffentlicht.