Lego Star Wars: The Skywalker Saga erhält sieben kostenpflichtige DLC-Charakterpakete

Diese Woche haben wir erfahren, dass Lego Star Wars: The Skywalker Saga bereits zur Veröffentlichung am 5. April jede Menge kostenpflichtige Zusatzinhalte an die Spieler verkaufen wird. Knapp 40 DLC-Charaktere und Skins, die nicht direkt mit den neun Filmen der Skywalker-Saga zusammenhängen, werden das Actionspiel in den kommenden Wochen und Monaten durchdringen.



The Mandalorian (Preis unbekannt, wird ab 5. April verkauft) - Mando, Greef Karga, Cara Dune, IG-11, Kuiil mit seinem Reittier Grogu

Solo: A Star Wars Story (Preis unbekannt, wird ab 5. April verkauft) - Han Solo, Chewbacca (jung), Lando Calrissian (jung), Qi'ra, Tobias Beckett und Enfys Nest

Klassiker (Preis unbekannt, wird ab 19. April verkauft) - Luke Skywalker, Princess Leia, Han Solo, Darth Vader und Lando Calrissian

The Trooper Pack (Preis unbekannt, wird ab 19. April verkauft) - Death Trooper, Incinerator Trooper, Range Trooper, Imperial Shore Trooper und Mimban Stormtrooper



In der Deluxe Edition von Lego Star Wars: The Skywalker Saga, die 10 Euro mehr kostet als die Standardausgabe, ist ein "Charaktersammlungs-Paket" enthalten, das drei separate DLC-Pakete umfasst:



Rogue One: A Star Wars Story (Preis unbekannt, wird ab 19. April verkauft) - Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-S20, Chirrut Îmwe, Baze Malbu und Director Krennic

The Bad Batch (Preis unbekannt, wird ab 4. Mai verkauft) - Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair und Echo

The Mandalorian: Staffel 2 (Preis unbekannt, wird ab 4. Mai verkauft) - Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand und Moff Gideon



Vorbesteller erhalten Obi-Wan Kenobi in seinem klassischen Gewand als Kaufanreiz.