Lego Star Wars: The Skywalker Saga behauptet sich an der Spitze der britischen Physical-Game-Charts

Letzte Woche gelang es Lego Star Wars: The Skywalker Saga dank verschiedener Verkäufe und Deals, sich an die Spitze der britischen Verkaufscharts für physische Spiele zu katapultieren. Jetzt, eine Woche später, belegt der Titel von TT Games immer noch diesen Spitzenplatz und verdrängt FIFA 23 die zweite Woche in Folge.

Das vollständige Diagramm sieht Lego Star Wars auf dem ersten, FIFA 23 auf dem zweiten, Mario Kart 8 Deluxe erneut auf dem dritten Platz und dann The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf den vierten Platz springen, Grand Theft Auto V auf den fünften Platz springen, Hogwarts Legacy auf den sechsten Platz zurückfallen, Minecraft auf den siebten Platz klettern, Pikmin 4 leicht auf den achten Platz vorrücken, Mortal Kombat 11 Ultimate auf den neunten springen und schließlich Gran Turismo 7 fiel um ein paar Plätze auf den zehnten Platz zurück.

Einige der anderen interessanten Bewegungen sind, dass Red Dead Redemption 2 von Platz 36 auf Platz 16 springt, wahrscheinlich aufgrund der jüngsten Portierungsankündigung, und Atlas Fallen sein Debüt gibt, es aber nur schafft, auf Platz 22 der Tabelle zu klettern.