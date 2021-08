Lego Star Wars erweckt die Skywalker-Saga im Frühjahr 2022

HQ

Lego Star Wars: The Skywalker Saga haben wir auf der Gamescom 2020 zuletzt gesehen, das ist ziemlich genau ein Jahr her. Seitdem ist der TT-Games-Titel wie vom Erdboden verschwunden und wir haben lediglich mitbekommen, dass das gesamte Projekt verschoben werden musste. Gestern Abend gab es eine neue Hoffnung, denn auf der diesjährigen Gamescom Opening Night Live bestätigte Warner Bros. das voraussichtliche Veröffentlichungsdatum des Spiels für das Frühjahr 2022. Lego Star Wars: The Skywalker Saga wird Inhalte aus allen neun Star-Wars-Filmen enthalten und aller Wahrscheinlichkeit nach mehr Bausteine enthalten, als wir zählen können.