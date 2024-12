LEGO Star Wars Angriffskreuzer der Venator-Klasse Republik

HQ

Wenn du ein LEGO- oder Star Wars-Fan bist, hast du wahrscheinlich schon auf den LEGO Star Wars Venator-Klasse Republic Attack Cruiser (Set #75367) gewartet, seit die Gerüchte darüber aufkamen. Die Venator ist eines dieser ikonischen Schiffe aus der Ära von The Clone Wars – erkennbar an ihrem schlanken Design, ihrer massiven Größe und der Nostalgie, die sie für diese epischen Weltraumschlachten hervorruft. LEGO hat eines der vielleicht ehrgeizigsten Star Wars-Sets aller Zeiten abgeliefert, aber wird es dem Hype gerecht? Schauen wir uns den Aufbau, die Details und die Frage an, ob dieses Set seinen Platz in Ihrer Sammlung verdient.

Von Anfang an schreit dieses Set nach Premium. Mit 5.374 Teilen ist es nicht nur ein LEGO Set – es ist eine Verpflichtung. Die Box ist massiv, schwer und mit dem Branding der Star Wars Ultimate Collector's Series (UCS) durchtränkt. Die Grafik auf der Verpackung ist atemberaubend und zeigt den Venator mitten im Flug in leuchtenden galaktischen Farben, die Sie sofort in das Star Wars-Universum versetzen.

Wenn du die Schachtel öffnest, wirst du mit nummerierten Tüten konfrontiert – VIELE davon – und zwei Anleitungen. Außerdem gibt es einen Plakataufkleber im UCS-Stil und als Krönung das Sahnehäubchen: die exklusiven Minifiguren Admiral Yularen und Clone Captain Rex. Es war von Anfang an klar, dass LEGO dies zu einem Event machen wollte, nicht nur zu einem Bau.

Werbung:

Der Venator ist kein lässiges Wochenendprojekt. Dies ist ein Marathon, kein Sprint, der für erfahrene Bauherren konzipiert wurde. Ich habe über mehrere Tage etwa 20+ Stunden gebraucht, aber der Prozess war genauso zufriedenstellend wie das Endergebnis. Die Anweisungen sind präzise und klar, obwohl ich aufgrund der schieren Anzahl der Teile eine gewisse Vorsortierung empfehlen würde, damit es nicht überwältigend wird.

Der Aufbau beginnt mit einem starken Innenrahmen, der für ein Set dieser Größe und dieses Gewichts entscheidend ist. Die Technik hier ist überwältigend – LEGO hat überall Technic-Strukturen verwendet, um die Stabilität zu gewährleisten. Selbst wenn Sie die Verkleidungen und Details später hinzufügen, fühlt sich der Cruiser robust genug an, um ein wenig Bewegung auszuhalten (nicht, dass Sie dieses Biest herumwirbeln werden, seien wir ehrlich).

Von da an dreht sich alles um das Layering. Der Rumpf wird in Einzelteile zusammengefügt, wobei die Designer von LEGO ihr Können unter Beweis stellen, indem sie strukturelle Integrität mit komplizierten Details in Einklang bringen. Die Symmetrie der Zwillingsbrücken der Venator ist zufriedenstellend zu konstruieren, und die beiden Hangarbuchten sind ein Highlight, komplett mit winzigen Sternenjägern.

Werbung:

Seien wir ehrlich – LEGO hat den Look des Venator absolut auf den Punkt gebracht. Mit einer Länge von über 43 Zoll ist es ein richtiges Ausstellungsstück, das jedes Regal oder jeden Tisch dominiert, auf dem es steht. Die Proportionen sind genau richtig, und die Farbpalette – hauptsächlich Hellgrau mit einem Hauch von Republikrot – ist dem Ausgangsmaterial treu.

Die Details sind das, was dieses Set aufwertet. Die Oberfläche ist mit Greebling bedeckt – diesen winzigen LEGO-Teilen, die die mechanischen Texturen des echten Schiffes nachahmen. Die Liebe zum Detail ist wahnsinnig; Man kann sich fast vorstellen, wie Klonsoldaten auf dem Deck herumkrabbeln. Das republikanische Abzeichen auf dem Rumpf besteht aus Ziegeln (keine Aufkleber!), was eine Erleichterung für alle ist, die sich davor fürchten, Abziehbilder im UCS-Stil anzubringen.

Das Interieur ist zwar begrenzt, enthält aber einige fantastische Details. In den Hangarbuchten befinden sich republikanische Kanonenschiffe und Sternenjäger im Mikromaßstab, die dem Modell ein Gefühl von Größe verleihen. Diese sind subtil, aber effektiv und lassen das Schiff lebendig wirken. Die Zwillingsbrücken sind ebenfalls wunderschön konstruiert, mit winzigen Kommandozentralen, die Clone Wars-Fans sofort erkennen werden.

Es kommt nicht oft vor, dass sich UCS-Sets auf Minifiguren konzentrieren, aber LEGO hat hier klugerweise zwei exklusive Figuren eingebaut, und sie sind absolute Juwelen. Den Anfang macht Admiral Yularen, eine Anspielung auf seine Rolle in The Clone Wars. Die Figur ist detailliert, mit einem gestochen scharfen Druck auf dem Oberkörper und einem einzigartigen Gesichtsabdruck, der sein strenges Auftreten einfängt.

Der Star der Show ist jedoch Klon-Captain Rex. Die Fans haben seit Jahren nach einem Phase II Rex verlangt, und LEGO hat endlich geliefert. Der Druck ist erstklassig, mit seinen ikonischen blauen Markierungen und der vom Kampf abgenutzten Rüstung, die perfekt eingefangen sind. Er wird sogar mit seinem Entfernungsmesser-Zubehör geliefert, was eine nette Geste ist. Der einzige Nachteil? Es gibt nur zwei Minifiguren. Für ein Set dieser Größenordnung wären ein paar Klone mehr oder sogar eine Jedi-Figur das i-Tüpfelchen gewesen.

Machen wir uns nichts vor: Bei diesem Set dreht sich alles um das Display. Der Venator ist ein Herzstück, kein Spielzeug. Er wird mit einem Ständer im UCS-Stil geliefert, der ihn sicher hält und für maximale visuelle Wirkung abwinkelt. Die Schautafel ist ein edler Touch, der ihr den Look in Museumsqualität verleiht.

Das heißt, es gibt ein wenig Spielbarkeit, wenn man geneigt ist, es zu erkunden. Es macht Spaß, an den Hangarbuchten und den Schiffen im Mikromaßstab herumzufummeln, und die Konstruktion ist robust genug, um einige leichte Interaktionen zu bewältigen. Dennoch ist dies in erster Linie für Sammler und erwachsene Fans gedacht, die ein atemberaubendes Star Wars-Modell zur Schau stellen möchten.

Kommen wir zum Elefanten im Raum: dem Preis. Mit einem Preis von 649,99 USD ist der Republic Attack Cruiser der Venator-Klasse eine saftige Investition. Aber lohnt es sich? Wenn Sie ein Hardcore-Star Wars-Fan oder ein UCS-Sammler sind, ist die Antwort ein klares Ja.

Hier ist der Grund: Die Bauerfahrung ist reichhaltig und lohnend, das Design ist außergewöhnlich und die schiere Größe und die Details des fertigen Modells machen es zu einem herausragenden Modell. Außerdem bietet die Ausstattung mit zwei exklusiven Minifiguren einen zusätzlichen Mehrwert für Sammler. Im Vergleich zu anderen UCS-Sets wie dem Millennium Falcon oder dem AT-AT behauptet sich der Venator als Flaggschiff.

Für Gelegenheitsfans oder diejenigen, die ein begrenztes Budget haben, könnte der Preis eine harte Pille sein, die man schlucken muss. Aber für diejenigen, die mit The Clone Wars aufgewachsen sind oder eine emotionale Verbindung zu dem Schiff haben, fühlt sich dieses Set wie ein Liebesbrief von LEGO an die Fans an.

Der Venator richtet sich direkt an erwachsene LEGO-Fans, insbesondere an diejenigen, die mit The Clone Wars aufgewachsen sind. Wenn du jemand bist, der davon träumt, Schlachten zwischen der Republik und den Separatisten nachzustellen, ist dies dein ultimatives Modell. Es ist auch perfekt für UCS-Sammler, die ihre Flotte mit einem Schiff aus der Klonkriege-Ära erweitern möchten.

Allerdings ist es nicht für jeden geeignet. Der Preis und die Komplexität bedeuten, dass es sich nicht um einen Impulskauf oder ein Gelegenheitsspiel handelt. Jüngere Bauherren oder solche, die keinen eigenen Ausstellungsbereich haben, möchten sie vielleicht aus der Ferne bewundern.

Der LEGO Star Wars Angriffskreuzer der Venator-Klasse ist ein Triumph. Es ist eine massive, detaillierte und originalgetreue Darstellung eines der beliebtesten Schiffe aus The Clone Wars. Vom immersiven Bauprozess bis hin zum atemberaubenden fertigen Modell bietet dieses Set an allen Fronten. Ja, es ist teuer, aber für Fans von Star Wars und LEGO ist es schwer, sich eine zufriedenstellendere Ergänzung für Ihre Sammlung vorzustellen.

Egal, ob Sie die glorreichen Tage der Republik wieder aufleben lassen oder einfach nur ein Stück technischer Brillanz bestaunen möchten, der Venator ist ein unvergessliches Erlebnis. Stellen Sie nur sicher, dass Sie die Zeit, den Platz und das Budget für diesen galaktischen Giganten haben. Möge die Macht – und dein Portemonnaie – mit dir sein.