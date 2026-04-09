Lego Star Wars 75452 BB-8 Astromech-Droide

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Natürlich gab es einige gute Aspekte an Star Wars: Episoden VII-IX. Einer davon war definitiv der kleine runde Droiden-Neuling namens BB-8. Klar, er ist nicht gerade R2-D2. Aber das Design ist wirklich gut gemacht, und jetzt, wo er in Lego-Form erschienen ist, war ich vor allem neugierig, wie Lego, das schließlich gleichbedeutend mit quadratischen Steinen ist, seine runde Figur erschaffen könnte.

Die Lösung und damit das Ergebnis sind meiner Meinung nach sehr erfolgreich. Die Einfallsreichtum, zwei Hälften zu bauen, die dann übereinander gelegt und verriegelt werden, schafft interessante Bautechniken. Obwohl die vier kleinen runden Abdeckungsplatten mit freiliegenden Noppen wie eine etwas zu einfache Übergangslösung wirken, bleibt der Gesamteindruck, wenn alles fertig ist.

Natürlich gibt es ein bestehendes Lego BB-8 Set. Die deutlich stärker gebaute Blockversion trägt die Nummer #75187, die ebenfalls etwas mehr als doppelt so viele Teile hat wie dieser. Ich bin nicht besonders begeistert von solchen Designs, bei denen man sofort alle 'Stecker' sieht, aber selbst diese Version sieht schön aus und schafft es, den runden Korpus auf interessante Weise zu schaffen.

Das alte Modell links und das neue (das ich gebaut habe) rechts.

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Wenn man den Bau aus der Ferne betrachtet, wirkt der Korpus, der größtenteils weiß mit einigen orangen Details ist, vielleicht nicht besonders spaßig zusammenzusetzen. Aber jeder, der jemals etwas mit Lego gebaut hat, weiß, dass die Oberfläche nur die Spitze des Eisbergs ist. Ich war tatsächlich überrascht, wie komplex dieser Build wirklich war. Die kleinen Rahmen, die man zusammenbaut, um die beiden Hälften des Droiden zu bilden, sind wirklich clever im Design. Der zweite Beutel, der den Rahmen bildet, ist technisch nicht gerade schwierig, hat aber dennoch einige spaßige Elemente, wie zum Beispiel Räder, mit denen sich der Kopf beim Rollen bewegen kann. Dann baust du die andere Hälfte und schließlich den kleinen Kopf, was natürlich sehr zur Persönlichkeit des Droiden beiträgt.

Eine der größeren runden Scheiben vorne kann ebenfalls geöffnet werden, um eine Kralle und eine kleine Flamme zu enthüllen, falls du zum Beispiel die BB-8-'Daumen-hoch'-Szene mit Finn nachstellen möchtest. Google es, falls du nicht weißt, welche ich meine.

Eine aus Lego und eine ferngesteuerte Kunststoffmodelle.

Wie Sie oben sehen können, habe ich ein Foto mit einem ferngesteuerten Modell gemacht, das ich hatte, und tatsächlich mindert die Form des Gehäuses etwas von der Rundung selbst. Vielleicht hätten sie es etwas gleichmäßiger kugelförmig gestalten können, anstatt die Form mit ein paar kreativen Lösungen zu fälschen. Zum Beispiel durch das Anbringen glatter Abdeckplatten über die kleineren runden Scheiben, die nun sichtbare Vorsprünge haben. Oder halbkreisförmige Stücke. Aber insgesamt, wie ich schon erwähnt habe, denke ich, dass es als Ganzes funktioniert.

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BB-8 neigt den Kopf zur Seite, wenn man ihn nach vorne oder hinten rollt.

Die einzige wirkliche Kritik, die ich habe, ist, dass der Kopf vielleicht etwas beweglicher gemacht werden könnte. Beim echten Droiden rollt der Kopf quasi in alle Richtungen über den kugelförmigen Körper, während er in der Lego-Version nur nach rechts oder links dreht. Vielleicht hätte der Mechanismus hier etwas ausgefeilter sein können, sodass sich der Kopf auch nach vorne und hinten neigen konnte, eher wie ein separates Teil, anstatt komplett fest zu sein und sich auf das Drehen während der Fahrt zu beschränken.

569 Stücke sind natürlich ein Kinderspiel zusammenzustellen, und der Preis ist für diese Anzahl etwas hoch. Das gilt jedoch für die meisten Lego Star Wars-Sets, die mit wenigen Ausnahmen deutlich mehr kosten als das Standardset. Aber wenn du generell ein Star Wars-Fan bist, möchtest du natürlich jeden einzelnen Droiden sammeln, den es gibt. Also werde ich ihn natürlich neben die anderen stellen, die ich gesammelt habe, und er wird so gut aussehen, wenn er dort im Regal steht, inklusive der kleinen Informationstafel.