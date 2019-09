Lego Speed Champion: Xbox stellt zwei neue Konsolenpakete mit Forza Horizon 4 vor

Xbox hat gestern Abend zwei neue Konsolenpakete rund um Forza Horizon 4 und dessen neuste Erweiterung "Lego Speed ​​Champion" vorgestellt. Larry "Major Nelson" Hryb hat die beiden Bundles im Inside-Xbox-Livestream vorgestellt, um Neukäufern bei Interesse entsprechende Angebote machen zu können. In einem Paket ist die Xbox One S enthalten (Preis 299 US-Dollar), das andere bietet eine Xbox One X (499 Euro).

Beide Konsolen bieten 1 TB Speicherplatz und werden mit passendem Xbox-One-Controller ausgeliefert. Eine Kopie von Forza Horizon 4 mit der neuen Lego-Speed-​​Champion-Erweiterung liegt ebenfalls bei. Mitgliedschaften für Xbox Game Pass und Xbox Live Gold stehen ebenfalls in einer je einmonatigen Testversion bereit.