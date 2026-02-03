Lego sieht so aus, als würde es endlich ein Yu-Gi-Oh-Set bekommen

HQ

Angesichts aller bisher veröffentlichten Lego-Tie-in-Sets wirkt es etwas merkwürdig, dass wir nie gesehen haben, dass Yu-Gi-Oh eine eigene Menge Plastiksteine bekommen hat. Es gibt so viel Potenzial in der Anime-Serie, von einem Mini-Blue Eyes White Dragon bis zu einem Lego Millennium Puzzle, dass die Möglichkeiten zahlreich sind, und es scheint, als würde Lego den Fans überlassen, welche der Sets sie am liebsten sehen wollen, durch einen Wettbewerb, der ein Yu-Gi-Oh Lego-Set Wirklichkeit werden soll.

Wie im Legoleak-Subreddit gepostet (und von TheGamer entdeckt wurde), wird Lego einen Wettbewerb veranstalten, bei dem Fans ein Yu-Gi-Oh-Set entwerfen, das dann ein echtes Lego-Set werden kann. Die Idee, die du präsentierst, muss aus den Duelist Kingdom- oder Battle City-Arcs des Animes stammen, also scheint kein Yu-Gi-Oh GX oder Ähnliches erlaubt zu sein. Einfach klassische Sachen.

Die Set-Ideen müssen maximal 2000 Teile umfassen, und der Wettbewerb soll von heute, dem 3. Februar, bis zum 10. März laufen. Du darfst Charaktere, Monster und/oder Duelle in deinen Ideen verwenden, was vielleicht bedeutet, dass es keine Lego-Duellscheiben oder Millennium-Rätsel gibt, aber wir werden wahrscheinlich bald einige unserer Lieblings-Anime-Monster oder -Momente in Lego-Form nacherschaffen sehen.

