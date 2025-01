LEGO schwingt sich mit Miles Morales Set ins Spider-Verse

HQ

LEGO hat sein erstes von Spider-Man inspiriertes Set vorgestellt: Across the Spider-Verse, das die animierten Abenteuer von Miles Morales in die Hände von Fans auf der ganzen Welt bringt. Dieses mit Spannung erwartete Set stellt den aufregenden ersten Showdown zwischen Miles Morales und The Spot nach, einen Schlüsselmoment aus der Blockbuster-Fortsetzung von Sony Pictures Animation.

Während Spider-Man schon lange ein fester Bestandteil der LEGO-Reihe ist, markiert dies einen bedeutenden Meilenstein, da das erste Set direkt mit den animierten Spider-Verse-Filmen verbunden ist. Das Set enthält ikonische Minifiguren, darunter Spider-Man, Spider-Gwen, The Spot und Jefferson Davis, Miles' Vater, sowie netzschwingendes Zubehör, um epische Schlachten zu inszenieren.

Mit einem Verkaufspreis von 49,99 € verspricht das Set ein Hit unter Sammlern und Gelegenheitsfans gleichermaßen zu werden. Die Veröffentlichung kommt gerade rechtzeitig zur Geschenkesaison und ist damit ein perfekter Leckerbissen für alle, die sich kopfüber in Miles' Multiversum-Abenteuer gestürzt haben.

Da bisher nur ein Set verfügbar ist, könnte dies nur der Anfang einer größeren Spider-Verse LEGO-Serie sein?