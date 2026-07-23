Lego s zweites Star Trek Set stellt die U.S.S. Enterprise-Brücke nach

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Die Zeit ist gekommen für die zweite Zusammenarbeit zwischen Lego und Star Trek. Der dänische Spielzeughersteller und das Sci-Fi-Universum haben sich zuvor zusammengeschlossen, um ein Sammlermodell der berühmten U.S.S. Enterprise anzubieten, doch nun wurde auch ein neues Set vorgestellt, das mehr ein Spielset-Thema hat.

Dies heißt Star Trek U.S.S. Enterprise NCC-1701 Brücke und erscheint als Teil der Icons-Reihe. Es umfasst 1.701 Stücke und kostet £159,99/€179,99; es zeigt den legendären Raum mit einer Reihe von Minifiguren, die den Raum bevölkern. Insgesamt werden acht Minifiguren gezeigt, darunter James T. Kirk, Spock, Nyota Uhura, Hikaru Sulu, Leonard "Bones" McCoy, Pavel Chekov, Christine Chapel und Montgomery "Scotty" Scott. Vergessen wir auch nicht vier niedliche Tribbles plus eine Auswahl an Zubehör wie Sternenflotten-Kommunikatoren und Phasern.

Das Set erstreckt sich größtenteils über die Brücke der Enterprise, aber es gibt auch einen angeschlossenen Transponderraum, um deine Minifiguren so schnell und präzise wie möglich von Punkt A nach B zu bringen. Und was das Startdatum des Sets betrifft, so wird es am 1. September erscheinen, um das 60-jährige Jubiläum von Star Trek zu feiern.

Wirst du eines dieser Sets mitnehmen, vielleicht um es zu bauen, während du die neue Staffel von Star Trek: Strange New Worlds schaust?

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