Lego s Sega Mega Drive debütiert im Juni und ist ein erschwingliches Set

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Nach dem jüngsten Gerücht hat Lego nun bestätigt, dass es mit Sega zusammenarbeitet, um den Mega Drive (oder den Genesis, falls man in den Vereinigten Staaten lebt) zu brickifizieren. Dieses Set, das neueste seiner ikonischen und retro-Konsolen, wird eines der bisher günstigeren Lego-Sets sein, da man eines bereits für £34,99/€39,99 ergattern kann, wenn es am 1. Juni erscheint.

Das Mega Drive-Set umfasst 479 Teile und umfasst das Hauptsystem, zwei Controller, eine Sonic the Hedgehog-Cartridge sowie Aufkleberdekorationen, die je nach Vorliebe entweder an eine Mega Drive oder eine Genesis-Version des Systems angepasst werden können. Das Set ist außerdem 16 cm breit, 12 cm tief und 4 cm hoch, was es zu einem der kompakteren Sets von Lego macht.

Vorbestellungen für das Set sind jetzt verfügbar, und wie wir eben erwähnten, ist das tatsächliche Veröffentlichungsdatum des Sets der 1. Juni, was bedeutet, dass es ziemlich nah dran ist.

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