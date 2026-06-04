Lego präsentiert offiziell das Sagrada Familia-Set, es ist das größte Set aller Zeiten nach Stückanzahl

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Das Hauptwerk des Architekten Antoni Gaudi, die Sagrada Familia-Kirche, ist nach über 150 Jahren Bauzeit endlich fertiggestellt. Nun... Sozusagen. Das eigentliche Hauptgebäude befindet sich noch im Bau in Barcelona, Spanien, mit Plänen, die dritte Phase dieses modernen Bau- und Erhaltungsprojekts bis 2031 abzuschließen. Doch jetzt, da der Hauptturm Jesu vollständig gebaut ist und die unglaubliche Kreuzbeobachtungsplattform oben aufgestellt wurde, wodurch die 566 Fuß hohe Säule vollendet und die höchste Kirche der Welt ist, hat Lego beschlossen, das unglaublich beeindruckende Gebäude zu ehren, indem es in ein baubares Set umgewandelt wird.

Es gab Gerüchte, dass dies Anfang dieses Jahres passieren würde, aber nun hat Lego offiziell sein Sagrada Familia-Set angekündigt, ein Bau, der offiziell das größte Lego-Set aller Zeiten nach Teileanzahl werden wird.

Die Gesamtzahl der Teile beträgt 12.060 Stücke, wobei dieses Set in die oft recht fummelige und komplexe Architektur-Reihe fällt, was bedeutet, dass es kein Bau für schwache Nerven ist. Tatsächlich ist das Set an seiner höchsten Stelle nur 62 cm hoch, mit einer Breite von 47 cm und einer Tiefe von 39 cm, was darauf hindeutet, dass Sie ziemlich viel Zeit damit verbringen werden, auf dieses auffällige Nachbildungsmodell feine Details anzubringen.

Für ein so großes Set sollten Sie mit einer ziemlich hohen Gebühr rechnen, um ein Gerät zu ergattern, denn die Kosten einer Sagrada Familia liegen bei £649,99/€749,99. Das Veröffentlichungsdatum des Sets ist ebenfalls für später in diesem Jahr geplant, Vorbestellungen sind nun geöffnet und der Versand ist für den 1. November geplant.

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Obwohl es sicherlich wie ein herausfordernder Bau aussieht, solltest du, wenn alles gut geht, diese Version der Sagrada Familia schneller fertigstellen, als Gaudi geplant hatte, seine...

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