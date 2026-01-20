Lego präsentiert ein niedliches Golden Retriever Welpenset

HQ

Ein treuer Begleiter zu haben, ist eine Freude, aber es ist auch nichts, was jeder leicht annehmen kann. Die Pflege eines Lebewesens erfordert oft, dass man sein Leben um es herum aufbaut, und wenn man das gerade nicht unterstützen kann, ist die gute Nachricht, dass Lego für dich zuständig ist.

Ein neues Set wurde vorgestellt, und dieses scheint der perfekte Verbündeter für dein Lego zu sein Tuxedo Cat, falls du eines davon hast. Das ist ein Golden Retriever Puppy, und ja, es ist genauso niedlich, wie man erwarten würde.

Es handelt sich um ein Set mit 2.102 Teilen, das bewegliche Körperteile, Anpassungsmöglichkeiten in Form einer abnehmbaren Zunge und einem schließbaren Mund, ein buntes Halsband und das Beste daran ist, dass es auf die tatsächliche Größe und Maße eines Golden Retriever-Welpen zugeschnitten ist, ohne dass er jemals erwachsen ist.

Als Teil der Icons -Reihe wird das Set £129,99/€139,99 kosten und ist ab heute vorbestellbar, mit Versand für den 1. Februar geplant.

Wirst du dieses schöne Set zu deiner Lego-Sammlung hinzufügen?