Lego präsentiert ein MRT-Scanner-Set, das medizinische Eingriffe für Kinder weniger belastend machen soll

Bei aller Brillanz als Spielzeughersteller ist Lego auch eines der besten, wenn es um progressive und bewundernswerte Bewegungen geht. Das dänische Unternehmen ist immer noch führend bei umweltfreundlichen Praktiken, eine Bemühung, bei der das dänische Unternehmen immer noch erforscht, wie es seine Lego-Produktion erneuerbar machen kann, und darüber hinaus unternimmt es oft Schritte, um Kinder zu unterstützen, die es brauchen.

Der neueste Versuch an der letztgenannten Front kommt in Form eines Sets, das nur in Krankenhäusern erhältlich ist. Es ist überhaupt kein kommerzielles Produkt, und der Grund dafür ist, dass es erzieherische und beruhigende Eigenschaften hat, da es Kindern helfen soll, sich weniger gestresst zu fühlen.

Konkret handelt es sich um ein MRT-Gerät, das gemauert wurde. Es handelt sich um ein kleines Set, das zeigen soll, wie eine MRT durchgeführt wird und warum Kinder keine Angst vor dem Eingriff haben sollten. Wie Lego es ausdrückt:

"Das Set, das einen Scanner, ein Patientenbett, ein Wartezimmer, einen Scanraum, Minifiguren für das Personal und medizinisches Zubehör enthält, wurde von der LEGO Gruppe und der LEGO Foundation entwickelt, um Kindern zu helfen, MRT-Verfahren durch spielerisches Lernen zu verstehen. MRT-Scans werden in der pädiatrischen Versorgung häufig eingesetzt, da sie keine Strahlung verwenden. Aber für viele Kinder kann die Erfahrung überwältigend sein, wenn sie längere Zeit still in einer großen, lauten Maschine liegen müssen. Daher kommt oft eine Sedierung oder Vollnarkose zum Einsatz."

Es mag Sie überraschen, dies zu hören, aber das Set ist tatsächlich schon seit einiger Zeit in freier Wildbahn und hat sich als effektiv erwiesen. Laut Lego haben von den 96 % der Angehörigen der Gesundheitsberufe, die das Set verwendet haben, 46 % berichtet, dass es den Bedarf an Sedierung oder Anästhesie reduziert hat, wobei dies auf den Erkenntnissen basiert, die an über einer Million Kindern durchgeführt wurden.

Jedes Set wird über die verschiedenen Lego Social Responsibility -Partner, einschließlich Fairy Bricks, Starlight Children's Foundation und United Way, an Krankenhäuser gespendet.

