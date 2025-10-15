Lego präsentiert dekoratives Aquarien-Set

HQ

Aquarien sind schöne Schaustücke, die ein immenser Blickfang sein können, aber sie sind auch ein bisschen nervig. Sie können mühsam zu pflegen und zu reinigen sein, und wie bei allen Haustieren erfordert die Pflege von Fischen ein wenig Investition in das eigene Leben. Warum also nicht eine Ecke abschneiden und sich ein Aquarium ohne viel Aufhebens zulegen?

Der Icons Tropical Aquarium Building Set ist ein Modell, das es Fans ermöglicht, eine schöne und farbenfrohe Wasserwelt zu konstruieren, ohne sie mit Wasser füllen oder mit Meereslebewesen vollstopfen zu müssen. Es gibt Fischmodelle, die mit Kurbeln und Reglern bewegt werden können, schwankende Korallen, eine aufstrebende Krabbe, eine Unterwasserhöhle, eine sich öffnende Schatztruhe und sogar Seewürmer, eine Austernschale mit einer Perle, Meeresschnecken und Luftblasen.

Es ist ein ziemlich großes Set mit 4.251 Teilen und es hat einen Preis, der moderne echte Aquarien der gleichen Komplexität widerspiegelt, da Sie 399,99 £/449,99 € ausgeben müssen, um eines dieser Sets zu ergattern. Was das Startdatum betrifft, so wird es am 16. November für alle am Lego Store erscheinen, wobei Insider einen Vorsprung von drei Tagen haben.

