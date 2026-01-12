Lego-Pokémon-Sets offiziell enthüllt: Pikachu-, Eevee- und Kanto-Starter-Sets enthalten

HQ

Lego hat der Welt offiziell das erste seiner thematischen Pokémon-Sets vorgestellt. Für Ende Februar geplant, wurden bisher drei Sets bestätigt, die sich alle auf die Kanto -Region konzentrieren und baubare Sets basierend auf Taschenmonstern aus der Gegend anbieten.

Das Set, das am meisten Aufmerksamkeit erregen wird, ist zweifellos das Venusaur, Charizard, and Blastoise -Set, das die finalen Entwicklungen der drei Kanto Starter-Pokémon zusammenführt. Der Grund, warum dieses Set wahrscheinlich am meisten Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird, liegt darin, dass es eines der größten Lego-Sets aller Zeiten ist und beeindruckende 6.838 Teile umfasst. Sie kommen zusammen zu einer Skulptur, die einen halben Meter hoch, breit und 36 cm tief ist, wobei jedes Pokémon seine eigene Artikulation hat, einzeln oder zusammen präsentiert werden kann und das Set "Easter-Eggs für Fans zum Entdecken" enthält. Der Haken? Dieses Set kostet einen Arm und ein Bein, da es £579,99/€649,99 kostet.

Die anderen beiden Sets sind deutlich günstiger, wobei Pikachu and Poké Ball als nächstes auf der Liste steht. Dies ist ein Set für £179,99/€199,99 mit 2.050 Teilen und enthält eine baubare und posierbare elektrische Maus mit einigen zusätzlichen Geheimnissen.

Zuletzt gibt es noch das Eevee Set, das deutlich erschwinglicher £54,99/€59,99 kostet. Dies ist ein 587-teiliges Set, das ein Eevee mit ausdrucksstarkem Gesicht und beweglichem Schwanz, Kopf und Gliedmaßen bildet.

Alle drei Sets sind jetzt vorbestellbar und werden jeweils am 27. Februar erscheinen. Wir erwarten mehr von dieser Zusammenarbeit mit Pokémon und Lego, aber das sind die Sets, die das Duo momentan teilen muss.