LEGO Pokémon 72152 Pikachu und Pokéball

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Als Pokémon Ende der 90er zum ersten Mal in Spielen und Kinderprogrammen auftauchte, war ich beschäftigt mit Ausflügen und Jungs; schließlich war ich 19 und Spaß zu haben war so ziemlich das Einzige, woran mein jüngeres Ich dachte, also könnte man sagen, dass der Hype für Spiele, Sammelkarten und die Serie an mir vorbeiging, ohne großen Eindruck zu hinterlassen. Klar, ich wusste das meiste über Blaziken und Typhlosion, jeder, der Kinder in der Nähe hat, weiß, dass er von so etwas einer Gehirnwäsche unterzogen wird, und das ist so ziemlich das Einzige, worüber sie den ganzen Tag reden. Mein Neffe Oscar liebte Pokémon so sehr, dass er am Tag nach seinem Geburtstag, als er ein lang erwartetes silbernes Gameboy SP bekam, es mit dem Nachbarsjungen in der Sandgrube gegen eine einfache Pokémon-Karte tauschte, sehr zum Erstaunen seiner Eltern, was zu einer Stufe acht auf der Wutskala führte.

Eine richtig große Kiste voller Leckereien und Leckereien.

Aber für mich war das alles, was es gab. Die Namen zu kennen und gelegentlich gezwungen zu sein, Kindersendungen mit einem sabbernden, rotzigen kleinen Kind im Arm zu schauen. Aber es gibt eine Figur, die jeder kennt und vor allem alle kennt, und das ist Pikachu, und ich hatte die Ehre, ihn in Lego-Form zusammenzustellen. Pika Pika, irgendwie! Die Kiste selbst ist ein riesiger Hammer, und ich trug sie wie ein großes Baby in meinen Armen nach Hause, vorbei an Nachbarn und Kindern, die ehrfürchtig auf mein Schatz starrten, das ich fest hielt, um es vor gierigen, imaginären Händen zu schützen.

Gerade erst angefangen. Totale Entspannung.

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Wie üblich kommt das Lego-Set mit einem dicken Anleitungsheft, und diesmal kam es in 16 verschiedenen kleinen weißen Tüten mit insgesamt 2.050 Steinen – was mir einen Nervenkitzel ausgelöst hat, da ich weiß, dass das eine Weile dauern wird. Denn wenn es eine Sache gibt, die ich seit meinem letzten Bau erkannt habe, dann, dass Lego mich glücklich macht. Es macht mich zu einem wahren Yoga-Meister, der Zeit und Raum vergisst und einfach baut. Die Entspannung ist echt, und ich würde sagen, jeder sollte bauen. Wir Erwachsenen haben Köpfe, die nie wirklich abschalten, denn wir sind voller Sorgen um Finanzen, Weltereignisse auf der anderen Seite der Welt, Kinder und das Haus, aber wenn es eine Sache gibt, die einen die Gedanken abschalten lässt, dann sind es diese winzigen, winzigen Bausteine namens Lego. Beim Bauen konnte ich nicht anders, als beeindruckt zu sein, wie weit das Bauen von Ziegeln gekommen ist, seit ich dort mit meiner Spielzeugtruhe in meinem Kinderzimmer saß und Städte und Autos auf großen grünen Platten baute, die wirklich nicht besonders ansprechend waren.

Es beginnt, Gestalt anzunehmen. Endlich passte die Rückwand zum Gehäuse! Ich war überglücklich.

Fantasie war das Einzige, was die Grenzen setzte, und meine war wirklich grenzenlos. Die heute wunderschön abgerundeten Stücke lassen wirklich jede Kreation so lebensecht wie möglich erscheinen, wenn alle kleinen Abschnitte zusammengepresst werden. Die Stücke in diesem Set sind in allen Farben des Regenbogens erhältlich, in vielen Pastelltönen, und man fragt sich immer wieder: "Ist das nicht die kleine Ratte gelb?" Denn ja, es ist unser geliebter kleiner Pikachu. Soll ich 'wenig' sagen? Er wurde definitiv alles andere als klein, als ich fertig war. Aber tatsächlich fertigzustellen, war leichter gesagt als getan. Denn irgendwo in meinem Build wurde ein mikroskopischer Fehler gemacht. In allem anderen im Leben spielt ein kleiner Ausrutscher meist keine Rolle, aber bei Lego ist das ein großes No-GO.

Vielleicht ein leicht groteskes Bild. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dem armen Ding den Kopf abgeschlagen zu haben.

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Warum, fragen Sie sich vielleicht, wenn Sie nicht bauten? Wie alle Baumeister wissen, egal ob man eine Ziegelmauer oder eine Lego-Struktur baut, müssen alle Teile passen; Sonst läuft alles auf lange Sicht schief. Leider wurde mir mein Fehler schon mehrere Stunden nach Baubeginn bewusst, gerade als ich den Rückenteil am Körper anbringen wollte. Egal wie sehr ich drückte, es verschmolz einfach nicht mit den anderen. Ich starrte mich blind auf alle Teile und alles sah so aus, wie es sollte, bis mein guter Freund mir schließlich sagte, ich solle meinen Build Schritt für Schritt zurückverfolgen, bis das Problem gefunden sei. Aber ein paar Züge hier und da, und die Stücke begannen sich zu lösen; das Chaos war eine Tatsache, und ja, ich wurde wütend. So wütend, dass ich alles, was ich gebaut hatte, auseinandergebaut habe, außer der Rückwand, von der ich zumindest wusste, dass sie korrekt war.

Schau, wie glücklich er mit seinem kleinen Ball ist.

Ich bin jetzt Experte für Pikachu, da ich ihn nicht nur einmal, sondern zweimal gebaut habe. Und am Ende fand ich den Fehler: zwei winzige Mini-Stücke, die im falschen Schlitz gelandet waren. Und mit dieser Erfahrung im Gepäck möchte ich empfehlen, nicht die mitgelieferte Bauanleitung zu verwenden, sondern stattdessen die unglaublich hilfreiche App 'Lego Builder' herunterzuladen, mit der ich beim letzten Mal tatsächlich meinen Baufehler gefunden habe. Die App sieht genauso aus wie der Baukatalog, aber der Unterschied ist, dass man sie in 3D drehen kann, sodass man sowohl oben als auch unten wirklich sehen kann, sodass man nicht übersehen kann, wie viele Ständer man beim Zusammensetzen der Teile zählen muss. Und das war ein Lebensretter, das kann ich dir sagen, denn nur eine Stunde später war ich wieder an der Stelle, an der alles schiefgelaufen ist, und weißt du was? Das Rückenpaneel glitt im Handumdrehen an seinen Platz. Da haben Sie es also – eine Geschichte, die zeigt, dass nicht immer alles nach Plan läuft.

Dieser Pikachu ist ziemlich süß.

Sogar eine Göttin wie ich macht manchmal Fehler. Aber meistens ist es die Schuld von jemand anderem. In diesem Fall der Lego-Katalog. Beachte hier den Sarkasmus, bevor Lego-Fans mir Duplo als Vergeltung für diese Blasphemie schicken. Es ist etwas schwer abzuschätzen, wie lange der eigentliche Bau dauert, da ich es zweimal bauen musste, aber du wirst ein paar gemütliche Abende vor dir haben, wenn du in dieses Set investierst. Aber wenn ich raten müsste, etwa sechs Stunden, je nach Geschwindigkeit. Das Set besteht tatsächlich aus drei verschiedenen Builds. Zuerst baust du Pikachu, der mit 35 Zentimetern ein ziemlich beeindruckender Kerl ist. Dann gibt es noch den kleinen Poké Ball zum Zusammenbauen, der ziemlich schnell zusammengebaut werden kann, da er nicht viele Teile hat. Zu guter Letzt ist da noch die Grundplatte selbst, die das Ganze zusammenhält, und das hat ziemlich lange gedauert.

Das ist wirklich eine besondere Arbeit.

Alles in allem ist es ein großes Stück, das ziemlich viel Platz einnimmt, und ich merkte bald, dass ich mich für die Platzierung in meinem Zimmer für eine verkleinerte Version entscheiden musste. Also zum Glück für den kleinen Stand, den man benutzen kann, während der riesige in der Schachtel verstaut werden kann, in der er geliefert wurde. Pikachu sah unglaublich süß aus, als er fertig war, und ich muss sagen, es war etwas schwierig, ihn zum ersten Mal in seinen Stand zu setzen, da die Platzierung von unseren dänischen Erfindern vielleicht nicht so gut durchdacht war. Der Stock, auf dem du unsere gelbe, flausche, meerschweinchenartige fette Wurst montieren sollst, muss direkt in den Hintern des armen Dings gehen. Oder besser gesagt, der Hinterteil. Das Hinterteil. Der Schwanz. Kein Wunder, dass ich eine kleine Träne hatte, als er wie ein Lamm zum Schlachten auf den Grillspieß aufgespießt wurde.

Um eine Vorstellung von der Größe zu bekommen, können Sie sie mit einer 1,5-Liter-Plastikflasche vergleichen.

Jedenfalls ist er sehr detailliert gestaltet und wird sicherlich eine stilvolle Ergänzung für meinen kleinen Vitrineschrank sein, wo er jetzt zwischen Leon S. Kennedy und Jill Valentine sitzt. Allerdings musste das Heck geschnitten werden, da es etwas zu groß war. Apropos Schwanz: Er gibt es in zwei Versionen: eine für ein Männchen und eine für ein Weibchen. Man kann auch die Ohren, Arme und Füße der Figur bewegen, aber aus irgendeinem Grund fühlt sich dieser etwas zerbrechlicher an als mein letzter Bau, der Marvels Iron Man war und etwas kompakter und widerstandsfähiger war. Ich erwähne das, weil ich den armen Pikachu schon mehrfach in einen einarmigen Banditen und einen etwas weniger hoffnungsvollen Kerl verwandelt habe, wenn ihm ein Fuß abfiel.

Alles in allem war es ein wirklich spaßiger Build und, wie ich schon sagte, ist man immer unglaublich beeindruckt von all den winzigen Teilen, die man zusammenbaut, ohne eine Ahnung zu haben, was man zusammenbaut, und plötzlich sitzt man einfach nur mit einem Kopf oder einem Arm da. Die Menschen, die diese erschaffen, sind wahrhaftige Ingenieure von höchstem Kaliber. Könnte das das beste und klügste "Spielzeug" der Welt sein? Hast du Lust, dieses kleine Juwel in die Hände zu bekommen? Nun, es könnte Ihnen gehören für zwischen £179,99. Das war wirklich eine schöne Art, Pokémons 30-jähriges Jubiläum zu feiern.