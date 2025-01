Lego plant, eine Kollektion von Bluey-Sets auf den Markt zu bringen

HQ

Lego bietet viele verschiedene thematische Sets an, von komplizierten Modellen für Erwachsene bis hin zu kinderfreundlichen Sets, die in die Lego 4+ und Duplo Serien fallen. Von den letztgenannten Bereichen geht es auch dieses Mal, denn nun hat das dänische Steinbauunternehmen Pläne bekannt gegeben, sich mit BBC Studios zusammenzutun, um die immens beliebte Kinderserie Bluey zu bricken.

Diese Zusammenarbeit wird die Entwicklung von sechs Sets umfassen, die in die Serien 4+ und Duplo passen, und obwohl Lego die genauen Details zu diesen Sets noch nicht bestätigt hat, weist es darauf hin, dass sie im Frühjahr enthüllt werden, bevor sie später im Jahr auf den Markt kommen.

Lego hat kommentiert, was es mit dieser Partnerschaft erreichen will: "Die Partnerschaft zielt darauf ab, gleichermaßen lustige Momente fantasievoller Rollenspiele und Kreativität für Familien zu schaffen, während sie ihre Lieblingsszenen aus der Serie aufbauen, verbinden und nachspielen."

Für alle, die keine kleinen Kinder haben und Bluey nicht kennen, ist diese Kinderserie heute unglaublich beliebt, da sie die weltweit meistgesehene Serie auf Disney+ ist. Sie führt auch die Streaming-Charts in Großbritannien, den USA und Australien an und ist die führende Disney+-Show in Spanien, Kanada, Portugal, Polen und Südafrika. Unnötig zu erwähnen, dass die Bluey-Manie unter den Jugendlichen von heute sehr real ist.

