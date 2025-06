Lego plant die Veröffentlichung eines Godzilla-Baukastens

HQ

Der König der Monster bekommt ein offizielles Lego-Kit. Dies geschah, nachdem Matthew Espositos Modell aus "Ideas" von den Fans (mit über 10.000 Stimmen) als einer der elf Vorschläge der Website für die Produktion gewählt wurde.

Das Design, das die Produktion inspirierte, basiert auf Godzilla aus aktuellen Traveller's MonsterVerse-Filmen wie "Godzilla: King of the Monsters" und "Godzilla vs. Kong" sowie dem kommenden "Godzilla x Kong: Supernova". Das Originalmodell verfügt über Details wie eine strukturierte Haut, einen sich öffnenden Mund und ein "Klangstück", das Godzilla seinen atomaren Atem abfeuern lässt.

Wie üblich wird sich das endgültige Lego-Produkt (natürlich) von der Ideas-Version unterscheiden, und es sind auch keine Details über die Anzahl der Teile, den möglichen Preis oder das Veröffentlichungsdatum des Bausatzes unklar. Aber diese Dinge werden zu gegebener Zeit enthüllt werden. Unten seht ihr ein Bild von Espositos Bau.