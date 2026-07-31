Lego Party wurde angekündigt und veröffentlicht für Switch 2
It wird noch besser, da du deine Switch 1 Edition aufrüsten kannst und es sogar neue Inhalte für alle gibt.
Es ist noch nicht lange her, dass wir bemerkten, dass Lego Party für die Switch 2 altersfreigegeben wurde, obwohl eine solche Version bisher nicht bestätigt wurde. Damals schrieben wir, dass es normalerweise nicht allzu lange von der Altersfreigabe bis zur Spielveröffentlichung dauert, und wir sagten voraus, dass bald eine Ankündigung kommen würde. Ein paar Tage später ist genau das passiert.
Über einen Trailer, den du dir unten ansehen kannst, wurde nun bestätigt, dass Lego Party tatsächlich für die Switch 2 erscheint. Wenn du das Spiel bereits für die originale Switch besitzt, gibt es auch eine günstigere Option zum Upgrade, anstatt eine brandneue Kopie kaufen zu müssen, für diejenigen, die eine technisch vollständigere Version wollen.
Als wir über die Altersfreigabe schrieben, hofften wir auch, dass das Spiel mit neuen Inhalten veröffentlicht wird. Glücklicherweise hat SMG Studio dieser Bitte nachgekommen und veröffentlicht daher ebenfalls ein Update. Es ist die nummerierte Version 1.6 und enthält Folgendes:
Lego Party ist ein ernsthafter Konkurrent für Mario Party selbst, und die wenigen Mängel, die wir in unserer Rezension erwähnt haben, wurden inzwischen behoben, daher sollten wir uns das unbedingt ansehen.