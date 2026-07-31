Lego Party wurde angekündigt und veröffentlicht für Switch 2

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Es ist noch nicht lange her, dass wir bemerkten, dass Lego Party für die Switch 2 altersfreigegeben wurde, obwohl eine solche Version bisher nicht bestätigt wurde. Damals schrieben wir, dass es normalerweise nicht allzu lange von der Altersfreigabe bis zur Spielveröffentlichung dauert, und wir sagten voraus, dass bald eine Ankündigung kommen würde. Ein paar Tage später ist genau das passiert.

Über einen Trailer, den du dir unten ansehen kannst, wurde nun bestätigt, dass Lego Party tatsächlich für die Switch 2 erscheint. Wenn du das Spiel bereits für die originale Switch besitzt, gibt es auch eine günstigere Option zum Upgrade, anstatt eine brandneue Kopie kaufen zu müssen, für diejenigen, die eine technisch vollständigere Version wollen.

Als wir über die Altersfreigabe schrieben, hofften wir auch, dass das Spiel mit neuen Inhalten veröffentlicht wird. Glücklicherweise hat SMG Studio dieser Bitte nachgekommen und veröffentlicht daher ebenfalls ein Update. Es ist die nummerierte Version 1.6 und enthält Folgendes:



Öffentliche Lobbys! Man kann jetzt öffentliche Spiele moderieren oder beitreten. Spiele deine Lieblings-Challenge-Zone- oder Minigame Rush-Playlist mit anderen Partygästen aus aller Welt auf allen Plattformen!

Man kann jetzt öffentliche Spiele moderieren oder beitreten. Spiele deine Lieblings-Challenge-Zone- oder Minigame Rush-Playlist mit anderen Partygästen aus aller Welt auf allen Plattformen!

Neue Challenge Zone-Spielmodi! Wechslt eure nächste Gruppe durch einen von vier neuen Spielmodi, um in den Herausforderungszonen zu spielen.

Wechslt eure nächste Gruppe durch einen von vier neuen Spielmodi, um in den Herausforderungszonen zu spielen.

Fortgeschrittene Spielregeln! Variiere deine nächste Herausforderungszone mit individuellen Regeln, wie zum Beispiel Multi-Brick-Kauf!

Variiere deine nächste Herausforderungszone mit individuellen Regeln, wie zum Beispiel Multi-Brick-Kauf!

Für diejenigen unter euch, die auf mehreren Plattformen spielen oder einfach hier Nachrichten bekommen: Dieses Update ist auch Lego Party für die Nintendo Switch 2 optimiert! Höhere Bildrate, schärfere Grafik und ein kostenloses Upgrade für Besitzer der Nintendo-Switch-Version!



Neue Series 29 Minifiguren zum Spielen und Anpassen!



Verschiedene Bugfixes und Leistungsverbesserungen.



Lego Party ist ein ernsthafter Konkurrent für Mario Party selbst, und die wenigen Mängel, die wir in unserer Rezension erwähnt haben, wurden inzwischen behoben, daher sollten wir uns das unbedingt ansehen.

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