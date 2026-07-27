Lego Party steht kurz vor einer 2. Ausgabe Switch

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Lego Party war eine der großen Überraschungen des Jahres 2025, die etwas unter dem Radar blieb – ein Partyspiel im Stil der Mario-Party-Reihe, das aber tatsächlich seine Inspirationsquelle übertrifft. Im Kern ist es immer noch ein digitales Brettspiel, durchsetzt mit Minispielen, aber es enthält einige Elemente, die selbst Nintendo beachten sollte, und die Minispiele sind durchweg von unglaublich hohem Niveau.

Viele hoffen jetzt auf DLC mit mehr Inhalten oder eine vollwertige Fortsetzung. Leider haben wir dazu keine Neuigkeiten zu teilen, aber es sieht so aus, als sei endlich eine eigene Switch-2-Version unterwegs. Eine Switch-2-Version des Spiels wurde gerade vom ESRB bewertet, und das passiert normalerweise ziemlich kurz vor dem Veröffentlichungsdatum.

Lego Party ist bereits auf der Switch verfügbar, aber eine Switch 2 Edition wird wahrscheinlich sowohl bessere Grafik als auch Sound sowie wahrscheinlich bessere Leistung bieten. Mit etwas Glück wird diese neue Version auch mit neuen Inhalten veröffentlicht, die, falls ja, wahrscheinlich auch auf anderen Plattformen landen, aber das ist nur Wunschdenken unserseits.