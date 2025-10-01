Lego Party sieht im Launch-Trailer nach viel Spaß aus

Diejenigen, die eine Switch haben, können sich Super Mario Party Jamboree gönnen (das auch mit Jamboree TV für Switch 2 aufgerüstet wurde), aber für diejenigen, die etwas Ähnliches auf PC, PlayStation und Xbox spielen möchten, gibt es nicht so viele Optionen.

Hier kommt Lego Party ins Spiel. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein Partyspiel für bis zu vier Personen, bei dem du an über 60 verschiedenen Minispielen teilnimmst, die von klassischen Lego-Themen wie Piraten und Weltraum inspiriert sind. Es gibt auch eine umfangreiche Online-Komponente mit Crossplay.

Es wurde gestern veröffentlicht (wir sind etwas spät dran mit unserem Testbericht, aber wir arbeiten so schnell wie möglich), und wenn ihr euch dieses sehr vielversprechende Party-Erlebnis ansehen wollt, findet ihr den Launch-Trailer unten. Und ja, zusätzlich zu den oben genannten Formaten kommt es auch für Switch - wenn Sie trotz aller Widrigkeiten eine Alternative zu Marios Äquivalent benötigen.