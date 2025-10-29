HQ

Natürlich gibt es keinen Mangel an Mario-Party-Nachahmungen, in denen wir Brettspiele spielen, die mit einfacheren Minispielen durchsetzt sind, aber bisher ist nichts auch nur annähernd an die Originalserie herangekommen, mit der das Konzept ernsthaft begonnen hat. Bis jetzt.

SMG Studio nimmt sich des Subgenres an, das normalerweise von Mario dominiert wird.

Selbst als Lego Party letzten Sommer angekündigt wurde, waren mehr Leute als ich von der Präsentation begeistert. Es war klar, dass sich der australische Entwickler SMG Studio nicht mit einem Mario Party-Abklatsch zufrieden geben würde, sondern etwas Eigenes abliefern wollte. So haben sie sich mit unterschiedlichen und sehr unterschiedlichen Lego-Welten vollgestopft, die natürlich im Laufe einer Runde angepasst werden können. Und anstelle von Mario-Maskottchen bekommen wir normale Lego-Figuren mit mehr Skins, als wir jemals brauchen werden - mit natürlich noch mehr freischaltbaren Skins im Laufe der Zeit. Um das Ganze abzurunden, wird alles als eine Art Sportshow dargestellt, oder vielleicht genauer gesagt als eine TV-Spielshow, in der Kommentatoren live über alles berichten, was passiert.

Es gibt mehrere Modi, die gespielt werden können, wobei die große Attraktion natürlich das Mario Party-Setup selbst ist. Hier muss man statt goldener Sterne Goldplättchen kaufen, aber ansonsten wird das meiste bekannt sein. Du läufst auf einem geschnitzten Weg mit ein paar alternativen Wegen, sammelst Sprünge, um Goldplättchen zu kaufen und Minispiele zu spielen. Aber... Hier beginnst du jede Runde mit dem Minispiel und machst danach den Zug.

Dieses Duo ist für die Präsentation verantwortlich, die wie eine Spielshow im Fernsehen gestaltet ist und erstaunlich gut funktioniert.

Anfangs schien es ein seltsamer Ansatz zu sein, aber es wird schnell klar, dass er eigentlich besser und logischer ist. Dank dessen können Sie in der letzten Runde in der Regel auch dann etwas tun, wenn Sie knapp bei Kasse sind, indem Sie einfach das Minispiel gewinnen und so einen Goldwürfel handeln können. In Mario Party hat das letzte Minispiel keine große Bedeutung, außer dass es im Falle eines Unentschiedens der Tiebreaker ist. Ganz am Ende der Runden ist es allerdings ein bisschen wie ein Anti-Klimax, denn ich vermute, dass es sich um einen Versuch handelt, sich von Mario Party abzuheben, aber hier gibt es keine Boni. Das Endergebnis, das Sie erreichen, ist also das, was zählt. Eine verpasste Chance, die Dinge mit einigen unerwarteten Überraschungen aufzurütteln.

Wie du vielleicht schon vermutet hast, gibt es auch Power-Ups, die du nutzen kannst. Hier wird nicht gewürfelt, aber der Aufbau ist ähnlich und eine Zahl zwischen 1 und 8 wird zufällig festgelegt. Du kannst dies dann auf verschiedene Weise manipulieren, indem du zum Beispiel ein Power-Up nimmst, das dir eine Eins und eine Sieben Achten gibt und dir eine große Chance bietet, dich schnell vorwärts zu bewegen, rückwärts zu gehen (vielleicht um das goldene Tablett zu kaufen, das du dir letztes Mal nicht leisten konntest) oder dich irgendwohin zu teleportieren. SMG Studio erfindet das Rad in keiner Weise neu, und den stilisierten Symbolen fehlt völlig der Charme von Marios Gegenstücken - aber die Bonusgegenstände fühlen sich immer noch durchdachter und lustiger an als die sehr blassen Gegenstände, die wir in den ansonsten hervorragenden Sonic Racing: Crossworlds finden.

Es gibt eine Vielzahl von Skins, die verwendet werden können, so dass jeder seinen Favoriten finden kann.

Aber... Ein Titel dieser Art erfordert natürlich lustige Minispiele, um dich zu unterhalten - und glücklicherweise ist das Spiel hier am besten. SMG Studio verfügt über mehr als 60 Minispiele, und wir wissen von Moving Out (und seiner Fortsetzung), dass sie aus einfachen Prämissen ein süchtig machendes Gameplay erstellen können. Und das ist etwas, das sie wirklich angenommen haben. Wenn ich eine übergreifende Parallele zur Mario Party-Reihe ziehen sollte, dann handelt es sich doch um einen ziemlich offensichtlichen Klon, da gibt es hier einige tiefere Minispiele. Ich denke immer, dass Marios Minispiele am besten sind, wenn sie ein bisschen subtil sind und man eine Weile weitermachen kann, und hier erfüllen sie das alle.

Die Minispiele sind etwas tiefgründiger und in einigen Fällen (wie z.B. das Einradrennen) so knifflig, dass viele Leute es beim ersten Versuch kaum bis zur Ziellinie schaffen. Andere, wie z. B. Snowboard-Rennen, bieten die perfekte Mischung aus Tiefe und Zugänglichkeit und machen umso mehr Spaß, je mehr du spielst. Andere Sportarten sind deutlich gemeiner als ihre Nintendo-Pendants, bei denen es am Ende oft zu einem Unentschieden kommen kann. Hier gibt es oft einen einzigen Gewinner, was es prestigeträchtiger und spannender macht.

Die Minispiele sind durchweg phänomenal und oft etwas umfangreicher als in den Mario Party-Titeln.

Wenn du das Minispiel gewinnst, erhältst du nicht nur mehr Sprünge, sondern bist auch derjenige, der mit dem Spielen der Runde beginnt (die Minispiele sind die ersten, wie du weißt). Das bedeutet, dass ein Sieg mehr bedeutet und der Nachteil, immer Letzter zu sein, verschwindet.

Insgesamt werden vier Spielbretter zur Auswahl angeboten, was ich spontan für eher günstig halte. Ich vermute, es war einfach eine Kostenfrage, denn die Erstellung von Strecken mit diesem Ehrgeiz braucht Zeit, und wie gesagt, sie können auch umgebaut werden und haben im Allgemeinen etwas mehr Interaktivität als in Mario Party. Wenn das ein Erfolg wird, hoffe ich, dass SMG Studio bei DLCs besser ist als Nintendo und mehr Level und Minispiele veröffentlicht (zusätzlich zu den offensichtlichen Skins). Denn Lego Party ist ein Spiel, das wir lange spielen werden und dessen Haltbarkeit nur begrenzt sein wird, wenn wir des Inhalts überdrüssig werden.

Die Boards bieten viel Interaktivität und können umgebaut werden, was für viel Abwechslung sorgt.

Ich könnte die Rezension hier abrunden, aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, um noch etwas Lob auszuhäufen. Dazu gehört auch die Grafik, die absolut erstklassig ist. Bunt, schön präsentiert, gestochen scharf und mit toller Wirkung. Hervorheben möchte ich auch die Kommentatoren, von denen ich nach unzähligen Runden nicht genug habe und die mir ein Leben und eine Bewegung hinzufügen, die mir gefällt. Dann ist es schön, dass es so viele Skins zur Auswahl gibt. Ich stelle fest, dass es auch Erwachsenen Spaß macht, die ganze Palette durchzustöbern, bevor sie sich entscheiden, einen klassischen 80er-Jahre-Astronauten mit Schnurrbart, einen Ninjago-Ninja oder vielleicht etwas Harley-Quinn-Ähnliches zu spielen. Es ist eine kleine Sache, die meiner Meinung nach mehr bedeutet, als man vielleicht denkt, und die dazu beiträgt, dem Spiel einen lebendigen und ausufernden Look zu verleihen.

Also... Ist Lego Party besser als Super Mario Party Jamboree ? Vielleicht nicht - aber es ist auch nicht viel schlimmer. Ich würde sagen, dass SMG Studio es beim ersten Versuch fast geschafft hat, mit Nintendos bisher wohl bestem Mario Party-Spiel mitzuhalten. Es basiert auf den Grundlagen, die Nintendo entwickelt hat, aber es hat genug eigene und, was noch wichtiger ist, enorm gute Minispiele, um dich gründlich zu unterhalten, und meine Freunde haben in den letzten Wochen buchstäblich darum gebettelt, es zu spielen, und ich kann verstehen, warum, es ist sofort zum Lachen lustig und macht eine Menge Spaß zu spielen. Wenn wir nur Boni nach dem Abschließen von Runden für ein bisschen mehr Spannung und ein paar zusätzliche Level bekommen, muss Mario aufpassen. Dann haben wir einen neuen Partykönig in der Gaming-Welt.