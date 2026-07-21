Lego One Piece in einem neuen Teaser-Trailer gezeigt

Neben der Live-Action-Serie basierend auf One Piece arbeitet Netflix auch an einem Remake des Animes und hat sogar eine zweiteilige Miniserie mit den Strohhüten in Lego-Form. Dieses Projekt trägt einfach den Titel Lego One Piece und wird als "Die FAST wahre Geschichte von Captain Usopp dem Tapferen" beschrieben.

Die Serie startet am 29. September auf Netflix, aber ab dem 1. August werden mehrere Lego-Sets verfügbar sein, sodass Sie wirklich in Stimmung kommen können, bevor es Zeit ist, in die Lego-Abenteuer einzutauchen – von denen wir Ihnen jetzt einen kleinen Vorgeschmack in Form eines neuen Teaser-Trailers geben können. Schauen Sie es sich unten an.