Lego möchte, dass du deine Steine und Sets immer wieder weitergibst

Eine der besten Möglichkeiten, die Nachhaltigkeit von Spielzeug zu fördern, besteht darin, Ihr Spielzeug einfach an die nächste Generation von Kindern weiterzugeben. Auch wenn dies nicht immer die aufregendste Prämisse für Kinder ist, denen ein Ball in einem Becher über einer Xbox gereicht wird, gilt sie doch für die Welt von Lego. Das dänische Steinbauunternehmen hat das verstanden und ermutigt die Menschen sogar aktiv, ihre Ziegel und Sets an jüngere Leute weiterzugeben.

In einer neuen Initiative hat Lego gezeigt, warum dies trotz der ersten Lego-Steine, die in den späten 50er Jahren hergestellt wurden, anwendbar ist und funktioniert, da die Blöcke immer noch das gleiche Patent und Design verwenden wie vor fast 70 Jahren. Während das Material, aus dem Lego hergestellt wird, immer nachhaltiger geworden ist und immer nachhaltiger wird, hat sich das eigentliche Design nicht geändert und es gibt nichts, was einen Stein aus dem Jahr 1958 daran hindert, sich mit einem Stein aus dem Jahr 2024 zu verbinden.

Annette Stube, Chief Sustainability Officer bei Lego, erklärt: "Der bleibende Wert von LEGO-Steinen ist untrennbar mit unserem Engagement für Nachhaltigkeit verbunden. Durch die Entwicklung von Steinen, die Generationen überdauern, wollen wir unendliche Kreativität anregen und verhindern, dass LEGO-Steine zu Abfall werden. Und wir ermutigen die Fans nicht nur, die Steine im Spiel zu lassen, sondern erforschen auch weiterhin weitere Möglichkeiten, LEGO-Steine durch unsere Rücknahmeinitiativen wiederzuverwenden."

Hast du Legosteine oder -sets, die du von deinen Eltern oder Großeltern geerbt hast?

