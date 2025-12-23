Lego Minas Tirith soll mehr als 8000 Teile enthalten und 600 bis 650 Dollar kosten

Lego stellt schon seit einiger Zeit Herr der Ringe-Sets her, aber es scheint, als würden wir bald den Großvater aller im Lego-Herr der Ringe-Minas Tirith-Set bekommen. Dieses Set ist von Lego noch nicht bestätigt, aber Leaker und Insider deuten darauf hin, dass es nächstes Jahr, etwa im Juni, erscheinen wird.

Insbesondere der zuverlässige Leaker Brick Tap berichtet schon seit einiger Zeit über dieses Set und hat nun eine Menge neuer Informationen über den Preis, die enthaltenen Minifiguren und mehr geliefert. Brick Tap deutet darauf hin, dass Minas Tirith am 1. Juni ankam und die Sammler 600–650 Dollar kostete. Für diesen riesigen Preis bekommst du 8278 Lego-Stücke, was das größte Lego-Herr der Ringe-Set aller Zeiten macht.

Außerdem ist Lego Minas Tirith damit das sechstgrößte Lego-Set aller Zeiten. Neben der großen Stadt der Menschen bekommt man auch Aragorn, Gandalf den Weißen, Pippin, Denethor, Faramir, vier Gondor-Soldaten und Shadowfax. Die Vorderseite des Modells ist eine mikroskalige Darstellung der gesamten Stadt und scheint perfekt zur Ausstellung zu sein. Achte nur darauf, dass das Regal, auf das du es stellst, stabil ist, denn du willst nicht 8000+ Lego-Steine aufräumen.

