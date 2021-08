Lego Marvel Super Heroes lässt sich nach fast acht Jahren auf der Nintendo Switch blicken

Warner Bros. Games möchte, dass Nintendo-Switch-Spieler das im Jahr 2013 veröffentlichte Actionspiel Lego Marvel Super Heroes in die Hände bekommen. Der Publisher teilt mit, dass sie diesen Titel mitsamt der beiden Add-Ons "Super-Pack" und "Asgard-Pack" am 7. Oktober zum Vollpreis auf der Hybridplattform veröffentlichen werden. Warum sich dieses Spiel, und nicht die Fortsetzung von 2017, auf die Switch schwingt, ist unbekannt. Eine Kritik des Originals findet ihr an dieser Stelle.

Quelle: WB Games.