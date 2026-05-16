Lego-Manie: 8 Adaptionen, die wunderbare Lego-Spiele ergeben könnten

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Es ist Zeit, dass TT Games zurückkehrt und seine Muskeln als wohl führender Lego-Videospielentwickler zeigt, wenn das mit Spannung erwartete Lego Batman: Legacy of the Dark Knight am 22. Mai auf PC und Konsolen erscheint. Da dieses Projekt weniger als eine Woche entfernt ist und TT Games eine Vielzahl anderer Lego-Adaptionen vorweisen kann, haben wir darüber nachgedacht, welche anderen Filme, Serien, Spiele und darüber hinaus ein fantastisches Lego-Videospielerlebnis bieten könnten. Sehen Sie sich unten acht Empfehlungen von uns an und lassen Sie uns wissen, ob es offensichtliche andere Optionen gibt, von denen Sie denken, dass wir sie übersehen haben.

Avatar

Lego ist berüchtigt dafür, sich mit großen Unterhaltungsmarken für seine zahlreichen Adaptionen zu verbünden, und genau das macht diesen Film sofort herausragend. Das könnte wie Legacy of the Dark Knight präsentiert werden, indem wir eine offen erkundbare Version eines Pandoran-Bioms bekommen, in der wir als Jake Sully oder unser eigener Na'vi tun können, was wir wollen, während wir gleichzeitig fokussiertere Schlüssel-Story-Missionen haben, die die wichtigsten Ereignisse des ersten Films entwirren und neu erzählen. Natürlich geschieht das alles mit dem charakteristischen Lego-Humor und -Stil.

Toy Story

Wir haben dieses Spiel eher als Hommage an die Lego-Spiele der Vergangenheit ausgewählt. Anstatt eine breit gefächerte offene Welt zu bieten und sie mit Missionen zu verstärken, würde dieses Spiel einfach ein lineareres Erlebnis bieten, das die aktuellen vier Toy Story-Filme dokumentiert und die Spieler in die Rolle von Woody, Buzz, Jessie und dem Rest der ikonischen Spielzeuggruppe schlüpfen lässt. Wenn Ihnen die originalen Lego-Star-Wars-Spiele und sogar die etwas umfangreicheren Versionen wie Herr der Ringe, Fluch der Karibik oder Harry-Potter gefallen haben, könnte dies eine moderne Alternative zu diesem Lego-Erlebnis sein.

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Speed Champions

Ja, wir hatten vor ein paar Jahren Lego 2K Drive, aber dieses Spiel versucht, einen Markt zu erschließen, der weiterhin an Bedeutung gewinnt: Kart-Rennspiele. Speed Champions ist Legos eigene Marke, aber sicherlich wäre es eine hervorragende Plattform, um Kooperationen mit der Formel 1 und sogar großen Automobilmarken wie Ferrari, Bugatti, Porsche und sogar Pixars Autos zeitweise zu integrieren. Das könnte für Lego das sein, was Speedstorm für Disney ist.

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Lego City

Okay, es gab in der Vergangenheit viele Lego-City-Spiele, aber wir denken hier, eine andere immer beliebtere Kategorie anzusprechen, nämlich Lebenssimulationen. Das könnte eine moderne Möglichkeit für Lego sein, ein eigenes geselliges Animal Crossing-ähnliches Erlebnis zu bieten, eine Möglichkeit für Fans jeden Alters, ein eigenes Objekt zu bauen, während sie in einer Welt voller charismatischer (vielleicht sogar lizenzierter) NPCs und vielleicht auch anderer Spieler existieren. Wie bei Speed Champions könnte dies Legos Weg sein, in den Dreamlight Valley-ähnlichen Raum einzutauchen.

Dragon Quest

Lego-Spiele sind im Grunde alle Echtzeit-Actionspiele, bei denen der Spieler jeden Moment des Kampfes kontrolliert, aber Dragon Quest könnte ein ziemlich einzigartiges Erlebnis bieten, das Lego bisher nie wirklich geboten hat. Rundenbasierte RPG-Action passte zu einer fantastischen Geschichte, die in einer atemberaubenden, gemauerten Welt spielte. Wir haben das bisher kaum von Lego gesehen, was genau das zu einem so einzigartigen Konzept und einer Möglichkeit machen könnte, einem jüngeren Publikum eine Art von Spielen näherzubringen, die in den 90er und 2000er Jahren für Gaming-Kinder sehr verbreitet waren.

Super Mario Maker

Das fühlt sich auch einfach wie eine natürliche Wahl an, besonders angesichts der wachsenden Anzahl von Lego Super Mario-Produkten. Eine naheliegende Lösung wäre eine gesteinigte Version eines 3D-Plattformers, aber seien wir ehrlich, wir wollen alle einfach nur einen normalen 3D-Mario-Plattformer – warum also nicht ein modulareres Nintendo-Erlebnis mit einem modularen Spielzeug kombinieren? Bosh! Lego Super Mario Maker. Jede Menge Baupotenzial, ein Fokus auf UGC, wunderbarer Plattform-Spaß für verschiedene Zielgruppen. Sag mir, dass du nicht ein bisschen interessiert bist?

FIFA Street

Wir haben gesehen, wie EA verschiedene Möglichkeiten ausprobiert hat, mehr arcade-ähnliche Fußballerlebnisse zu bieten, und sogar gesehen, wie FIFA mit seinem FIFA Heroes-Erlebnis nachzieht, aber die etablierten Fans scheinen zu wissen, was sie von diesen Art von simulierten Fußballspielen mögen, und Arcade-Action ist eigentlich kein Teil der Gleichung. Aber vielleicht braucht es ein brickified Flair? Denken Sie an FIFA Street, aber in einer Welt aus Bausteinen und gespielt mit skurrilen Minifiguren, die sogar Lego-Versionen von Fußballikonen aus Gegenwart und Vergangenheit sein könnten. Im Grunde sprechen wir von Rematch mit einem Lego-Filter darüber, der als Raum für Lego dienen könnte, um seine Partnerschaften zu erweitern – ähnlich wie ein Speed Champions-Spiel das Motorsport-/Rennsegment.

Game of Thrones

Zuletzt eine Serie, die die Herausforderung der Videospiel-Adaption bisher nie wirklich gemeistert hat. Die Vision hier ist eine Art Mittelweg zwischen den oben genannten Avatar- und Toy Story-Optionen, ähnlich wie Lego Herr der Ringe, wo wir Teile des größeren Westeros erkunden können, während wir gleichzeitig einer strukturierteren linearen Kampagne folgen, die die Hauptgeschichte von A Song of Ice and Fire neu erzählt und die schmutzigen und reiferen Themen durch alberne Lego-Witze und Gags ersetzt. Im Grunde weniger Hure und Inzest, mehr Quietscheente und skurrile Anspielungen auf andere Unterhaltung.

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