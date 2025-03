Lego macht seine winzigen Reifen nachhaltiger

HQ

Während Lego häufig darüber nachgedacht hat, wie man seine Sets, Verpackungen und unzähligen Steine nachhaltiger gestalten kann, hat das dänische Unternehmen jetzt Pläne vorgestellt, in denen es erklärt, wie es auch seine winzigen Reifen nachhaltiger machen will.

Uns wurde gesagt, dass das Ziel darin besteht, Reifen zu einem Drittel aus recycelbaren Materialien herzustellen, insbesondere aus alten Fischernetzen, Seilen und Motoröl. Wie das funktioniert, erfahren wir: "Das Material wird durch die Wiederverwendung von weggeworfenen Seilen und Netzen von Seeschiffen hergestellt, die dann mit recyceltem Motoröl kombiniert werden, um die Abhängigkeit von neuen Inhaltsstoffen auf Basis fossiler Brennstoffe zu verringern."

Lego beabsichtigt, diese nachhaltigeren Reifen zunächst in sieben seiner Reifendesigns zu sehen, von denen einige bereits in Sets auf der ganzen Welt enthalten sind. Ziel ist es, dies weiter auszubauen, so dass bis Ende 2025 120 Sätze mit diesen nachhaltigeren Reifen fahren und dann irgendwann auch jeder Satz. Danach gehen wir davon aus, dass der nächste Schritt darin bestehen wird, die Reifen noch nachhaltiger zu machen, indem der Recyclinganteil von den 30 %, die diese Reifen bieten, erhöht wird.

