Lego kündigt Smart Bricks auf der CES an und stellt neue Kreativmöglichkeiten vor

Wir wussten eigentlich nicht, was uns von Legos Auftritt auf der CES erwarten sollte, da das dänische Spielzeugunternehmen normalerweise nicht auf der größten Technologiemesse des Jahres erscheint. Viele gingen davon aus, dass dies der Ort sein würde, an dem das F1 Academy Auto für sein Lego Racing Team präsentiert würde, aber es gab noch mehr zu zeigen.

Der Star der Präsentation war die Enthüllung der neuen Smart Bricks, einer besonderen neuen Technologie, die neue Möglichkeiten zum Bauen und Schaffen bieten soll. Die Grundidee der Steine ist einfach: Mit diesen kleinen Bausteinen, die wie normale Legosteine geformt sind, kannst du sie programmieren und anpassen, um Geräusche und Licht auszusenden und so das Spielerlebnis zu verbessern.

Insgesamt wurden drei Smart -Stücke angekündigt, darunter ein reguläres Smart Brick sowie Smart Tags und Smart Minifigures, die mit dem Bricks gepaart werden können, um neue responsive Spielweisen zu bieten, die "passende Laute und Verhaltensweisen" enthalten.

Da die Smart -Technologie gerade angekündigt wurde, wird sie noch nicht breit im Lego-Portfolio vertreten sein, da zunächst nur drei Sets die Technologie begrüßen werden. Alle basieren auf der Marke Star Wars, wobei die erste Luke's Red Five X-Wing, die zweite Darth Vader's TIE Fighter und die dritte Throne Room Duel & A-Wing ist. Die Sets umfassen zwischen 473 und 962 Teile und sind teurer als reguläre Lego-Sets mit derselben Anzahl an Teilen, wobei das 962-teilige Throne Room -Set voraussichtlich etwa £140/€160/€160/$160 verkauft werden soll. Vorbestellungen für die Sets öffnen später in dieser Woche.

Jedes der drei neuen Sets soll am 1. März starten, und zweifellos sind dies nur der Beginn der neuen Smart -Initiative, von der Senior Vice President und Leiter des Creative Play Lab, Tom Donaldson, erklärt, dass sie "einen neuen Standard für interaktive, fantasievolle Erlebnisse" setzen wird – und das alles ohne Bildschirm.