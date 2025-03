Lego kündigt offiziell das durchgesickerte Mario Kart-Set an

HQ

Kurz vor dem Wochenende haben wir über den Leak berichtet, der enthüllte, dass Lego und Nintendo sich erneut zusammengetan haben, um die Super Mario Sammlung von Steinsets zu erweitern. Dieses Set unterschied sich von früheren Mario Kart -Optionen, da es sich um eine komplexere und detailliertere Option handelt, die für Sammler und erwachsenere Fans gedacht ist, anstatt nur für Jugendliche anwendbar zu sein.

Das Set ist als Mario & Standard Kart bekannt, und es wurde bestätigt, dass es 1.972 Teile umfassen wird und dass es für 139,99 £/169,99 € verkauft wird, wenn es am 15. April auf den Markt kommt. Das Set kann bereits vorbestellt werden, und was einige seiner einzigartigeren Elemente und Funktionen betrifft, so wurde uns gesagt, dass es bewegliche Arme und einen beweglichen Kopf sowie einen Ständer hat, mit dem es aus verschiedenen Winkeln ausgestellt werden kann.

Lego erklärt weiter: "Sobald es fertig ist, ist das Mario Kart-Set ein mutiges Statement in jedem Fan-Zuhause, sei es als Teil eines Spielzimmers, eines Wohnzimmers oder einer Bürodekoration. Es ist mehr als nur ein Modell - es ist eine Hommage an die Mario Kart-Reihe."

Das Set ist 22 cm hoch, 19 cm breit und 32 cm lang, und da es bald auf den Markt kommt, können Sie sich das offizielle Bild unten ansehen.

