Lego kündigt erste Lego Super Mario: Mario Kart-Sets auf der Gamescom an

Interessanterweise hatte Nintendo trotz der Tatsache, dass sie längst bestätigt haben, dass sie nicht an der diesjährigen Koelnmesse teilnehmen werden, einen ziemlichen Vormittag am ersten Tag der Gamescom. Während die Lego Animal Crossing-Sets auf andere Weise präsentiert wurden, zeigte die Lego-Gruppe mit Mario Kart die ersten Sets in der Geschichte von Lego.

Diese Sets wurden bereits bei den Feierlichkeiten zum 10. MAR-Tag vorgestellt, aber jetzt haben wir die vollständige Liste der Sets, Preise und Komponenten. Alle Lego Super Mario: Mario Kart Sets kommen ab dem 1. Januar 2025 in den Handel.

Die Sets sind wie folgt: Yoshi Bike, Standard Kart, Donkey Kong & DK Jumbo, Baby Mario vs. Baby Luigi, Toad's Garage und Baby Peach & Grand Prix Set.

Simon Kent, Design Director bei der LEGO Gruppe, sagt: "Wir freuen uns sehr, unser LEGO Super Mario-Universum mit der Enthüllung dieser neuesten Mario Kart Sets, auf die die Fans sehnsüchtig gewartet haben, mit einem Turbo aufzuladen. Wir können es kaum erwarten, dass Baumeister jeden Alters aufs Gaspedal treten und die Mario Kart-Rennen zu Hause mit Freunden und Familie in die Realität umsetzen. Die brandneuen LEGO Super Mario: Mario Kart-Sets bieten ein fesselndes Bauerlebnis und fangen die atemberaubende Action der beliebten Videospielreihe ein – und zeigen den Fans, dass die Welt deine Strecke ist wie nie zuvor!"