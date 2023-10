Lego Jurassic Park erweckt den Filmklassiker zu neuem Leben

HQ

Lego-Filme und animierte Specials gibt es schon seit geraumer Zeit. Der Lego-Batman-Film erwies sich als einer der besten Kreuzritterfilme der letzten Jahre, und dann stachen auch die ursprünglichen Lego-Filme als unterhaltsame Zeichentrickfilme hervor.

Jetzt gehen wir 65 Millionen Jahre in die Vergangenheit zurück, um in Lego Jurassic Park: The Unofficial Retelling in ein Land der Dinosaurier zurückzukehren. Dieses animierte Special, das am 10. Oktober auf dem US-Dienst Peacock gestreamt wird, wird viel weniger Schrecken und viel mehr Humor bringen, so wie es aussieht.

Die Synopsis liest sich wie folgt:

"Willkommen bei Lego Jurassic Park: Die inoffizielle Nacherzählung! Bequem von seinem Wohnzimmer aus und nachdem er sein persönliches Tagebuch gefunden hat, erzählt der charmante und jetzt etwas ältere Chaos-Mathematiker Dr. Ian Malcolm die Geschichte der schrecklichen Nacht im Jurassic Park neu. Wie nur er es kann, findet Dr. Malcolm einen Weg, seinen eigenen einzigartigen Humor und Stil hinzuzufügen, um diese erschütternde Geschichte wieder zum Leben zu erwecken. Ein Themenpark voller lebender Dinosaurier, den Familie und Kinder genießen können - was kann da schon schiefgehen? Absolut alles... so wie er es vorausgesagt hatte!"

Erwarten Sie also mehr Familienspaß und weniger Leute, die dieses Mal von einem T-Rex in zwei Hälften gebissen werden. Wirst du dir das Lego Jurassic Park Special ansehen?