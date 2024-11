Lego inszeniert eines der berühmtesten Schiffe der Geschichte mit dem Endurance-Set

HQ

Rund 100 Jahre ist es her, dass der Entdecker Sir Ernest Shackleton mit seinem berühmten Schiff The Endurance zu einer großen Reise in die Antarktis aufbrach. Das Schiff wurde 1912 gebaut, 1914 von Shackleton gekauft, trat kurz darauf seine Reise an und wurde dann 1915 in einem Packeis gefangen, bevor es sank. Der Besatzung gelang es, mit den kleineren Rettungsbooten auf dem Schiff zu fliehen und saß bis 1916 auf der nahe gelegenen Elefanteninsel fest, aber erst 2022 wurde The Endurance endlich wieder gefunden, wobei das Wrack derzeit noch auf dem Grund des Weddellmeeres liegt. Warum erzählen wir Ihnen das alles? Denn Lego feiert dieses ikonische Schiff, indem es es ziegelt und in ein baubares Set verwandelt.

The Endurance ist ein 3.011-teiliges Set, das alle wichtigen Details des Originalschiffs enthält. Das bedeutet, dass es drei Masten, 10 Segel, eine rote Flagge, eine Takelage, ein mehrstöckiges Deck und abnehmbare Abschnitte hat, damit Sie in die Backbord- und Steuerbordkabinen sowie den Dampfmaschinenraum blicken können. Außerdem gibt es vier Rettungsboote, einen angeketteten Laubenanker und ein Schiffsrad, das das Ruder am Heck steuert.

The Endurance wird ab dem 29. November zum Kauf erhältlich sein und was die Preise betrifft, so kostet das Modell 229,99 £ / 269,99 € / 269,99 $.

