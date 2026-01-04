Lego-Ikonen Herr der Ringe: Das Auenland

HQ

Ich werde gleich ehrlich sein. Als dieses Lego-Set angekündigt wurde, war ich ziemlich enttäuscht. Also gab es für meinen Teil keinen Kauf, aber Lego fand einfach, wir sollten uns ein Exemplar davon besorgen, und das beinhaltet natürlich eine Rezension. Als die fünfzehn Beutel und die Stücke von 2017 zusammengesetzt waren, blieb mir eine gemischte Mischung an Eindrücken. Ich war angenehm überrascht, dass sich einige meiner vorherigen Meinungen (natürlich nur basierend auf Bildern und Videos) etwas positiver geworden sind. Weil der Bauprozess großen Spaß gemacht hat. Ich habe wirklich überhaupt nichts zu beanstanden. Es ist eine großartige Mischung aus Innen- und Außenbereich, mit kleinen Spaßlösungen und immer fesselnd und unterhaltsam. Du erschaffst interessante Blickwinkel, es gibt viele wunderbare Details und ein Endergebnis, das trotzdem sehr schön ist.

Ein netter kleiner Bau, obwohl ich auf etwas Beeindruckenderes gehofft hatte.

Klar – es ist eine sehr reduzierte Version eines Hobbit-Lochs. Es gibt nur drei relativ kleine Räume, und das Innere ist in Bezug auf Größe oder Sichtbarkeit nicht wirklich besonders zu begeistern. Ich mag das Äußere mehr, und es ist schließlich die Seite, die auch natürlich als Ausstellung gezeigt wird. Die Dinge, die ich vorher nicht wirklich mochte, sind immer noch da. Der größte Kritikpunkt ist, dass das Gebäude zu niedrig ist und ich mir eine größere Fläche vorne gewünscht hätte. Um dies zu veranschaulichen, können Sie sich das untenstehende Bild aus dem Film ansehen. Das ist ungefähr die Szene, die ich mir gewünscht hätte, und obwohl das vielleicht tausend weitere Stücke und einen viel höheren Preis bedeutet hätte, war es trotzdem das Beutelsend, das ich mir erhofft hatte.

Die Szene aus dem Film, die ich aufbauen wollte, kam in Bezug auf Höhe und Umgebung etwas näher.

Diese Hoffnung hat eigentlich nur einen Grund, und sie heißt Bruchtal. Denn neben dem prächtigsten Lego-Gebäude aller Zeiten fühlt sich Beutelsend... klein. Natürlich könnte man argumentieren, dass es so sein sollte – die niedlichen kleinen Hobbits sind klein und ihre Minifiguren-Gegenstücke sollten in eine individuellere Umgebung passen. Aber ich glaube nicht, dass die Magie eingefangen wird, wenn das Cover so spärlich ist. Es gibt einige großartige Details; Die abgerundeten Fenster und die Tür sind super schön, die Blumen und der Zaun (mit Bumerangs gemacht) machen Spaß – aber das Gebäude hätte von etwas vorne profitiert. Außerdem ist das Design des Baumes auf dem Dach ein Echo davon, dass sich alles etwas billig anfühlt. Als ob all die Dinge, die Bruchtal so fantastisch gemacht haben, zurückgeschnitten worden wären. Es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass der Baum eines dieser Dinge ist, von denen viele ihre eigene verbesserte Version entwickelt haben.

Das spiegelt sich in all den kleinen Dingen wider, die mit dem Hauptgebäude verbunden sind; ein kleines Zelt, ein Baum, ein Kuchen und andere Details zur Veranschaulichung von Bilbos Geburtstagsfeier. Ich persönlich bin nicht besonders begeistert von all diesen 'Handlungen', die am Ende am Rande landen. Sie haben ihre eigenen kleinen Basen, sind aber völlig vom Rest getrennt, und in diesem Fall wäre es besser gewesen, den Garten daneben zu bauen, damit die Gruppe Teil der Basis sein könnte, auf der das Haus steht. Aber ehrlich gesagt hätte ich all diese losen Dinge lieber komplett übersprungen und diese Teile mehr auf die Dekoration von Beutelsend konzentriert. Ein größerer Baum auf der Spitze, mehr Pflanzen und (ja, ich weiß, ich nörge) etwas vor und um den Bau herum, das ihm etwas Perspektive gab. Nun kommt Gandalf mit seinem Wagen an, aber er hat keinen Weg, zum kleinen Tor zu gelangen, und die umliegenden Hügel wirken nicht so üppig und hoch, wie ich es mir gewünscht hätte.

Insgesamt sind neun Minifiguren (und ein Pferd) enthalten.

Glücklicherweise kannst du mit Lego diese Dinge selbst lösen. Also habe ich einfach zwei grüne Grundplatten gekauft und angefangen, etwas Eigenes zu entwerfen, um es mehr wie die Szene aus dem Film zu machen, den ich vorher gezeigt habe. Abgesehen von allen Beschwerden war ich trotzdem mit dem Bauprozess zufrieden. Es hat genauso viel Spaß gemacht, wie ich es mir immer für einen großen Bau wünsche. Ich habe also eigentlich keine Beschwerden über den Prozess, und das ist natürlich ein großer Teil des Urteils – wie viel Spaß es macht, ihn zu bauen. Trotz des unvermeidlichen grünen Farbschemas fühlte es sich nie repetitiv an, und es gibt keinen langweiligen Schritt, bei dem man viele der gleichen Schritte machen muss. Es ist einfach ein Build, der ständig fesselt und unterhält. Gelegentlich gibt es kleine interaktive Techniken, bei denen ein Umschlag im Kamin sich drehen kann, sodass der Ring erscheint, was eine nette kleine Mechanik ist. Bilbo kann auch, wie im Film, auf seiner Geburtstagsfeier verschwinden, indem er ihn so dreht, dass er hinter einigen Fässern verborgen ist.

Abschließend bin ich immer noch positiver gegenüber diesem Lego-Set als zuvor. Es war eine unglaublich angenehme Bauzeit und es sieht sehr gemütlich aus, gut im Regal platziert. Allerdings sind die Nachteile, die ich vorher hatte, alle vorhanden, und wenn ich hier ganz ehrlich sein soll, wirkt der Preis von etwas über 220 Pfund auch viel zu hoch. Die Anzahl der Teile im Verhältnis zum Preis ist zu gering, und das Gebäude als solches entspricht nicht dem Preis. Abschließend ist es natürlich großartig, dass wir so schönes Herr der Ringe-Lego bekommen, auch wenn dieses Kapitel am Ende nicht ganz nach vorne reicht. Für meinen Teil freue ich mich hauptsächlich darauf, eine Szene darum herum aufzubauen, die das ganze Gebäude richtig anhebt.