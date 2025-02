Lego huldigt den 80er Jahren mit seinem neuesten Set

HQ

Lego war früher eine viel, viel einfachere Idee. Bevor das dänische Unternehmen mit der Entwicklung von Titanic -Modellen begann, die zu groß sind, um in ein Regal zu passen, oder Super Star Destroyers, die weit über einen Meter lang sind, war das dänische Unternehmen einst im Geschäft mit kleinen Sets. In diesem Sinne hat LegoHouse seit einiger Zeit sein exklusives Sortiment erweitert, wobei dies eine Möglichkeit ist, der Vergangenheit zu huldigen, indem frühere Sets in die heutige Zeit gebracht werden. Derzeit sind fünf Sets erhältlich, aber dieses Set wird bald um ein sechstes erweitert, das eine Hommage an die Fabuland-Serie aus den 80er Jahren darstellt.

Das Lego Fabuland Tribute ist ein kleines Set, das nur 1.026 Teile groß ist. Es wird versuchen, die Magie des Fabuland einzufangen, indem es den Baumeistern die Möglichkeit gibt, ein Diorama zu konstruieren, das Edward Elephant, Joe Crow, Dr. Lucy Lamb und Clive Crocodile enthält, und es wird ab dem 1. März im Handel erhältlich sein. Der Haupthaken ist, dass Sie, um dieses Set zu erhalten, zum Lego Store in Lego House in Dänemark gehen müssen, da es hier exklusiv zu einem Preis von 649 DKK (ca. 70 £) verkauft wird.

Was Lego mit diesem Set erreichen möchte, erfährt Geschäftsführerin Kathrine Kirk Muff: "In diesem Jahr zollen wir der Geschichte des Geschichtenerzählens mit dem exklusiven Produkt Fabuland Tribut. Das Erschaffen von Geschichten ist das Herzstück von LEGO House, und die Feier der ikonischsten Momente in der Geschichte der LEGO Gruppe ist der Schlüssel zum Konzept unserer exklusiven Produkte. Persönlich habe ich viel mit den originalen Fabuland-Sets gespielt, und ich bin voller Nostalgie und Aufregung, zu sehen, wie meine Kindheitserinnerungen wieder zum Leben erweckt werden."

