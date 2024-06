Lego Horizon Adventures Vorschau: Horizon: Zero Dawn für die ganze Familie

HQ

PlayStation und Guerrilla Games versuchten ihr Bestes, um Lego Horizon Adventures unter Verschluss zu halten, und man muss ihnen zugute halten, dass sie es fast bis zur Ziellinie geschafft hätten, bevor sie mit Leaks konfrontiert wurden. Aber nur wenige Wochen vor der offiziellen Enthüllung auf dem diesjährigen Summer Game Fest begannen Gerüchte zu kursieren, dass sich die beiden mit Lego zusammengetan haben, um einen offiziell lizenzierten Titel auf der Grundlage des Abenteuer-RPGs zu entwickeln, und siehe da, genau das wird später in diesem Jahr kommen.

Es ist zwar noch unklar, wann genau Lego Horizon Adventures erscheinen wird, aber ich hatte bereits den Luxus, das Spiel während des SGF in einer 45-minütigen Vorschausitzung auszuprobieren, in der ich zusammen mit Bo, dem Leiter der Studiokommunikation von Guerrilla Games, spielen durfte

De Vries, um mehr über diesen spannenden Teil der Serie zu erfahren.

Das Wichtigste zuerst: Für alle, die sich fragen, was Lego Horizon Adventures ist, ist dies ein Spiel, das ein Einstiegspunkt für neue und vielleicht jüngere Fans zu sein scheint, die mit Aloys Geschichte aus Horizon: Zero Dawn nicht vertraut sind. Das Spiel reduziert diese längere und weitläufige Reise auf eine Sammlung von Schlüsselmomenten, die dann in einem skurrilen und leichten Lego-Format nacherzählt werden, vollgepackt mit dem üblichen Humor und Ton, den wir von dieser Art von Spielen kennen und lieben. Wenn Sie dachten, dass Rosts Tod emotional zu herausfordernd war, präsentiert Lego Horizon Adventures eine alternative Version dieses narrativen Ereignisses, die deutlich weniger an den Herzsaiten zieht.

Für alle, die sich fragen, wer tatsächlich Lego Horizon Adventures gemacht hat, bestätigte De Vries, dass es sich um Guerrilla Games handelt (mit Hilfe des Co-Entwicklungsteams Studio Gobo ) und nicht um einen erfahreneren Lego-Spieleentwickler, da das niederländische Studio mit Lego zusammengearbeitet hat, um das Entwicklerkit und die Engine zu beherrschen, um eine rein gemauerte Welt ohne jegliche Nicht-Lego-Elemente zu schaffen. Erwarten Sie also ein Erlebnis, das visuell immer wieder beeindruckt und Sie auch nicht glauben lässt, dass diese Welt in etwas anderem als einem Lego-Format existieren sollte, während einige derHorizon Kernfunktionen und -systeme zurückkehren und erzwingen, dass dies auch ein echter Horizon -Titel ist.

Was ich damit meine, ist, dass die Besetzung zurück ist und die Kämpfe sehr ähnlich sind, wenn auch viel rudimentärer und geradliniger. Aloy wird wieder von Ashly Burch gesprochen (De Vries hat mir gesagt, dass Sylens aufgrund seines Todes nicht von Lance Reddick gesprochen wird, aber dass in Zukunft mehr Informationen darüber geteilt werden) und die Erzählung und die Dialoge erzählen wichtige und vertraute Momente, aber mit einer Anpassung, so dass die wichtigsten Ereignisse in einer viel kürzeren Zeitspanne erlebt werden können. Der Kampf passt auch zu dieser Designprämisse, da du Aloys Bogen und Waffen verwendest, um die Roboter-Wildtiere anzugreifen, ihre Schwachstellen mit ihrem Focus zu identifizieren und sie dann wegzusprengen, um mehr Schaden zu verursachen. Diesmal liegt der Schwerpunkt weniger auf Elementarsystemen, aber die Idee ist da und es gibt Möglichkeiten, Elementarsysteme zu nutzen, um die Umwelt zu beeinflussen und vieles mehr.

Sei es das Aufheben von explosiven Fässern, um massiven Schaden zu verursachen und Hindernisse zu beseitigen, oder auch nur das Abfeuern eines Pfeils durch ein Lagerfeuer, um den Pfeil zu entzünden, es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, in Lego Horizon Adventures ein elementares Flair hinzuzufügen. Auch der Lego-Ton hat hier keinen Takt ausgelassen, da du sogar temporäre Upgrades in einem Level finden kannst, um Aloys Bogen mit Feuerpfeilen oder härter treffenden Kraftpfeilen zu verbessern, oder sogar einige Boost Boots zu finden, um Doppelsprünge zu machen und Feinde zu verbrennen, die unter dir gefangen sind, oder sogar die Fähigkeit eines Hot-Dog-Typen, einen Hot-Dog-Verkäufer zu spawnen, der Sprengstoff wirft und die Gegend im Allgemeinen in eine höllische Zone verwandelt von Sprengstoffen und Brandschäden. Diese Fähigkeiten/Upgrades sind temporär und verschwinden, wenn dir die Ladungen für sie ausgehen. Aber wenn Sie erwartet haben, dass Sie einen Kryopfeil verwenden müssen, um den Treibstoffsack eines Bellowbacks aufzubrechen, müssen Sie sich darüber keine Sorgen machen. Und das ist auch gut so, denn das Gameplay verwendet eher einen traditionellen Plattformer-Ansatz, bei dem man Angriffen ausweichen muss, die sich über den Boden bewegen, den angreifenden Feinden ausweichen und ansonsten ein farbenfrohes und chaotisches Schlachtfeld im Auge behalten muss, das viel schneller und energiegeladener ist als die anspruchsvolleren und präziseren Systeme der Hauptlinie Horizon.

Da es sich um ein Lego-Spiel handelt, gibt es in jedem Level ein paar Sammelobjekte und auch ein paar unbeschwerte und alberne Anspielungen und Anspielungen. Sie können Truhen voller Nieten und anderer Geheimnisse entdecken, die zweifellos das Interesse von Komplettisten da draußen wecken werden. Aber gleichzeitig ist dies kein Lego-Spiel wie Lego Star Wars: The Skywalker Saga, da es viel thematisch und erzählerisch fokussierter ist und weniger darum geht, ständig kleinere Rätsel zu lösen, um eines von vielen verschiedenen Arten von Sammlerstücken zu finden. Wie der Name des Spiels schon sagt, handelt es sich in erster Linie um ein Abenteuer. Gemäß den albernen Anspielungen und Anspielungen gehört dazu auch, dass Lego City Leute in Zwischensequenzen auftauchen, eine alberne Ergänzung, die gleichzeitig dazu dient, den leichteren Ton und Humor weiter hervorzuheben, aber auch den Platz von Lego Horizon im breiteren Lego-Universum zu festigen.

Lassen Sie mich nun kurz zu den RPG-fokussierten Elementen übergehen. Du kannst Aloy aufleveln, indem du Levels abschließt und Roboter besiegst, was den Weg zu neuen Attributen und Fähigkeiten öffnet, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Egal, ob es sich um ein zusätzliches Gesundheitsherz oder einen stärkeren Bogen handelt, die Upgrades sind sehr einfach und klar und beweisen, dass dieses Spiel für alle Altersgruppen gedacht ist, insbesondere für Jugendliche, die die Haupttitel nicht gespielt haben. Hinzu kommt die Möglichkeit, den Haupthub-Bereich von Mother's Heart aufzuwerten. Du kannst gesammelte Balken verwenden, um Gebäude und Grundstücke zu kaufen, um Einrichtungen zu errichten, die es Aloy ermöglichen, als Charakter weiter zu wachsen. Wenn du zum Beispiel einen neuen Look für Aloy möchtest, kannst du eine Garderobe zusammenstellen, um neue Outfits und Skins verwenden zu können, von denen einige ein PlayStation-Thema haben und andere stattdessen entweder eine Hommage an die Horizon -Serie oder andere Lego-Marken (wie Ninjago) darstellen. Und natürlich scheint bei jedem Gebäude, das du erschaffst, der humorvolle und leichte Ton durch, indem du Achterbahnen auf Dächern bauen kannst und so weiter.

Lego Horizon Adventures ist nicht nur für einen einzelnen Spieler. Das gesamte Spiel kann alleine gespielt werden, aber wenn Sie eine zusätzliche Hand wünschen oder vielleicht einem jüngeren Spieler helfen möchten, durch einige Teile der Geschichte zu führen, gibt es die Möglichkeit, in den kooperativen Modus zu wechseln. Dies ist, wie bei anderen Lego-Spielen, nahtlos, was bedeutet, dass du jederzeit in den Koop-Modus ein- und aussteigen kannst, wobei der zweite Spieler die Rolle von Varl übernimmt und seinen Nahkampfspeer benutzt, um Feinde anzugreifen. Dies ist jedoch kein Split-Screen-Koop, was bedeutet, dass die Perspektive gestreckt wird, wenn sich die Spieler voneinander entfernen, bis Spieler zwei aus dem Blickfeld gerät und zu Spieler eins teleportiert wird. De Vries hat mir all dies in einer kurzen Phase in Aktion gezeigt, in der wir uns zusammengetan haben, um einen Boss zu besiegen, der einen viel größeren Gesundheitsbalken hatte und gelegentlich einen Beerenstrauch besuchen musste, um die Gesundheit in der Mitte der Action aufzufüllen. Nach dem, was ich mit dem Koop-Modus getestet habe, scheint dies wirklich ein idealer Weg zu sein, um jüngeren Leuten das Wunder von Horizon zu vermitteln, und zwar auf eine Weise, die auch für erfahrenere und erfahrenere Spieler immer noch sehr unterhaltsam, charmant und unterhaltsam ist.

Ich werde nicht sagen, dass Lego Horizon Adventures für jeden geeignet ist, noch dass es ein Muss für Horizon -Fans ist, aber wenn Sie entzückende und alberne plattformlastige Abenteuer mögen, die eine erstklassige und wirklich beeindruckende Liebe zum Detail haben, wie sie den Kern und die bestehende Geschichte verwalten und schützen, während sie in einem gemauerten Format präsentiert werden, Dann ist dies ein Spiel, auf das Sie achten sollten. Es ist lustig und süß, urkomisch und farbenfroh, und obwohl es eine ganz andere Erfahrung ist als das, was Horizon -Fans gewohnt sind, fühlt es sich auch wie ein sehr natürlicher Richtungswechsel an.