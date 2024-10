Lego Horizon Adventures ist Gold geworden

HQ

Guerrilla Games hat bekannt gegeben, dass seine kommende gebrickte Version von Horizon: Zero Dawn, Lego Horizon Adventures offiziell Gold erhalten hat und bereit ist, auf PC, PS5 und Switch zu erscheinen. Diese Entwicklung bestätigt im Grunde, dass die Arbeit an dem Spiel abgeschlossen ist und dass es keinen Grund für eine Verzögerung geben sollte, so dass letztendlich der 14. November als Veröffentlichungsdatum festgelegt wird.

In dem Ankündigungsbeitrag in den sozialen Medien fügt Guerrilla hinzu: "Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass Lego Horizon Adventures GOLD erhalten hat!

"Du wirst schon bald in der Lage sein, Aloy und ihre Gefährten auf einem farbenfrohen neuen Abenteuer zu begleiten!"

Werden Sie mit dieser Nachricht im Hinterkopf nächsten Monat Lego Horizon Adventures vorbeischauen? Wenn Sie noch unschlüssig sind, kann Ihnen vielleicht unsere Vorschau von Anfang des Jahres helfen.