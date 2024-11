Lego Horizon Adventures Guide - Wie man ganz einfach Studs verdient

HQ

Wenn du gerade erst mit Lego Horizon Adventures begonnen hast und es bis zum Mother's Heart Hub-Bereich geschafft hast, schaust du dir vielleicht schon die riesige Menge an Upgrades, Outfits und anpassbaren Bauelementen an und fragst dich, wie du jemals genug Nieten verdienen wirst, um sie alle zu erwerben. Lassen Sie mich damit beginnen, Ihnen zu sagen, dass, wenn Sie die schwer fassbaren 100% oder einen Platinum Trophy anstreben, wenn Sie alles getan haben, was es zu tun gibt, Sie in einem Berg von Stollen rollen werden. Aber um an diesen Punkt zu gelangen, braucht es ein wenig Zeit und auch strategische Planung auf dem Weg, also um diesen Punkt zu erreichen, hier ist, wie Sie ganz einfach Studs in Lego Horizon Adventures verdienen können.

Machen Sie sich nicht die Mühe, während eines Abenteuers jeden Stollen zu sammeln

Ja, es mag kontraintuitiv zum Spieldesign erscheinen, aber wenn du das Gameplay wirklich minimieren und so schnell wie möglich Stollen verdienen willst, ist der beste Weg, die Stollen zu ignorieren, die dich verlangsamen. Mach dir nicht die Mühe, jeden silbernen und gelben Nieten zu sammeln, weil sie sehr wenig wert sind, und mach dir auch nicht die Mühe, interaktive Konstruktionen zu bauen oder die Umgebung um dich herum zu zerstören, denn auch das bringt nicht viele Nieten dazu, dich zu belohnen. Was du tun kannst, ist, die Bolzen aufzuheben, die du für das Töten von Robotern und Feinden erhältst, und auch jede Truhe zu öffnen, die du auf deinen Reisen findest. Diese sollten dir genügend finanzielle Unterstützung geben, um die notwendigen Upgrades für Aloy und Mother's Heart zu erwerben.

Baue jedes Haus, das du kannst, so schnell wie möglich

Sobald Sie die Gold Bricks haben, die für den Spatenstich auf einem Baugrundstück erforderlich sind, bauen Sie ein Haus oder ein Hofgrundstück. Es spielt keine Rolle, was du baust, wo du es baust oder ob du dir die Mühe machst, es anzupassen, alles, was du brauchst, ist eine Struktur an Ort und Stelle, und auf diese Weise kannst du jedes Mal, wenn du von einem Abenteuer oder einer Expedition zurückkehrst, zu diesem Haus zurückkehren und bis zu 500 Bolzen sammeln, abhängig von der Größe des Gebäudes. Das mag nicht viel erscheinen, aber wenn Sie an jedem Standort ein Gebäude haben, ist eine ganze Runde... nennen wir es Steuereintreibung, wird Aloys Bankkonto etwa 3.500 Ohrstecker hinzufügen, und du kannst dies nach jeder einzelnen Mission tun. Jeder. Ledig. Sendung.

Farm-Expeditionen für das große Geld

Die letzte und letzte Möglichkeit, wie Sie viel Geld verdienen können, besteht darin, einfach auf Expeditionen zu gehen. Diese werden freigeschaltet, nachdem du jedes Abenteuer und Apex Hunt in jedem der vier Biome abgeschlossen hast, wobei eine Expedition im Wesentlichen ein etwas längeres und schwierigeres Abenteuer ist, das sich weniger auf die Erzählung konzentriert. Du kannst eine ähnliche Strategie anwenden, wie ich sie oben vorgeschlagen habe, was bedeutet, dass du durch eine Expedition zoomen kannst, indem du einfach Studs von besiegten Feinden sammelst und Truhen öffnest, und nachdem du drei oder vier davon gespielt hast, wirst du 20.000-25.000 Noppen auf deinem Konto finden.

Kombinieren Sie die oben genannten Punkte und erstellen Sie einen Fluss

Der letzte Ratschlag ist, im Grunde genommen das zu kombinieren, was ich oben vorgeschlagen habe, und es dann so anzupassen, dass es nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Wenn du viel mehr Geld mit Expeditionen verdienst als mit dem Eintreiben von Steuern bei Mother's Heart, dann besuche nicht jedes Baugrundstück, wenn du zurückkehrst, schnapp dir einfach die Bolzen von denen, an denen du auf dem Weg zu deiner nächsten Expedition vorbeikommst. Nach ein oder zwei Stunden - die wir empfehlen, abzuschließen, während du Gold Brick Community Board Herausforderungen abhakst, von denen sich viele um Expeditionen drehen, wenn du die Meilensteine 80 und 90 erreichst - wirst du so viele Studs haben, dass du so ziemlich alles im Spiel kaufen kannst und immer noch Tausende von Studs übrig hast. Nicht, dass du irgendetwas mit ihnen anfangen könntest...