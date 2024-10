Lego Horizon Adventures Dateigröße für Switch angezeigt

HQ

In etwas mehr als einem Monat ist es Premierenzeit für Lego Horizon Adventures, das für PC, PlayStation 5 und Switch veröffentlicht wird. Jetzt hat Nintendo die eShop-Seite des Spiels aktualisiert und dank dessen wissen wir nun, wie groß die Dateigröße ist.

Wer einen Riesen befürchtet hat, kann aufatmen, denn dies wird mit nur 5,9 Gigabyte eines der kleineren Lego-Spiele in Bezug auf das Speicherformat sein, was mit 15 Gigabyte für Lego Star Wars: The Skywalker Saga verglichen werden kann.

Wir wissen noch nicht, wie groß das Spiel für PlayStation 5 ist, aber für den PC kommt es laut Epic Games Store auf rund 30 Gigabyte.